1 décès, 56 nouveaux cas de contamination et 46 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 22 et 23 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 451, alors que plus de 6,23 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie en chiffres.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 7 cas de contamination et de 2 guérisons. Le pays totalise 265.761 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.343 guérisons.

En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 2 cas de contamination et 4 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.683 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.693 guérisons.

Au Royaume-Uni, un malade testé positif au Covid-19 l'est resté pendant 16 mois, soit 505 jours, jusqu'à sa mort. Il est devenu le plus long cas d'infection connu, selon une étude consacrée à l'évolution du virus chez les patients immunodéprimés. Le patient, dont l'identité n'a pas été révélée, avait été testé positif pour la première fois mi-2020.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fortement recommandé vendredi l'antiviral paxlovid du groupe pharmaceutique américain Pfizer pour les patients atteints des formes moins sévères du Covid-19 et «à plus haut risque d'hospitalisation». Mais à l'instar de ce qui s'est passé avec les vaccins anti-Covid, l'organisation se dit «très inquiète» de ce que les pays les moins riches aient encore une fois du mal à accéder à ce médicament.

Pour les experts de l'OMS, la combinaison nirmatrelvir/ritonavir «est le médicament de choix» pour les patients non vaccinés, âgés ou immunodéprimés, selon un article paru dans le British Journal of Medicine.

Pour ce même type de patients et de symptômes, l'OMS a aussi émis une «recommandation faible» pour le remdesivir du laboratoire américain Gilead, qu'elle déconseillait jusque-là. Le paxlovid doit être privilégié par rapport au molnupiravir de Merck ou le remdesivir, ainsi que les anticorps monoclonaux, précise l'organisation, qui continue toutefois à militer pour la vaccination.

Le plus gros fabricant mondial de vaccins, le Serum Institute of India, basé en Inde, a annoncé vendredi l'arrêt de sa production de vaccins anti-Covid sous licence AstraZeneca, suite à un effondrement de la demande intérieure et mondiale. Le Serum Institute a produit plus d'un milliard de doses de Covishield - la version indienne du vaccin développé par AstraZeneca - et a été l'un des plus gros contributeurs au programme Covax, mis en place sous l'égide de l'ONU pour fournir les pays les plus pauvres.

La Thaïlande lève à partir du 1er mai les dernières restrictions pour les voyageurs vaccinés afin de relancer le secteur vital du tourisme, encore très affecté par la pandémie de coronavirus. Fin des tests PCR, fin de l'obligation de s'isoler dans un hôtel en attendant les résultats, les visiteurs devront uniquement attester d'un schéma vaccinal complet et d'une assurance médicale d'un montant minimal de 10.000 dollars, ont annoncé vendredi les autorités.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.241.033 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.018.154), devant le Brésil (662.618), l'Inde (522.149) et la Russie (374.734).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.