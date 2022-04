Covid-19 au Maroc: 54 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 762 cas actifs

Des Marocains attendent leur tour dans un centre de vaccination Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

Zéro décès, 54 nouveaux cas de contamination et 38 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 2 et 3 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 762, alors que plus de 6,15 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 3 avril © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 5 nouveaux cas infectés par le Covid-19 et 4 guérisons. Le pays totalise 265.684 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.300 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un cas de contaminations et une guérison ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.670 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.679 guérisons. La Chine enregistre un pic de contaminations au Covid-19 La Chine a recensé dimanche plus de 13.000 cas de Covid-19 en une journée, le nombre le plus élevé depuis le pic de la première vague épidémique il y a deux ans, et les autorités sanitaires ont annoncé la découverte d'un possible nouveau sous-variant d'Omicron dans la région de Shanghai. Près de 70% des nouveaux cas ont en effet été détectés à Shanghai, a précisé la Commission, après les tests réalisés sur l'ensemble des habitants. Le gouvernement chinois a appelé, samedi, par la voix du vice-Premier ministre Sun Chunlan, à intensifier les efforts pour freiner rapidement l’envolée des infections au Covid-19 à Shanghai, hub économique et financier du pays. Sun, qui effectuait une visite d’inspection dans la métropole, a mis l’accent sur la nécessité pour les autorités de la ville et les professionnels de la santé de faire montre d’adhésion sans faille à la stratégie «tolérance zéro» adoptée par le gouvernement central face au virus. Elle a également appelé à redoubler d’efforts pour accélérer les opérations de dépistage, d’isolement des cas d’infections et de traitement des malades du Covid-19. La lutte contre le variant Omicron est ardue, en particulier dans une vaste métropole comme Shanghai avec ses 25 millions d’habitants, a-t-elle dit. Shanghai continue d’enregistrer une hausse des infections au Covid-19, menaçant l’activité économique dans cette ville comptant parmi les principaux moteurs de l’économie chinoise. Covid-19: on est le mieux protégé après à la fois un vaccin et une infection, selon deux études Le gouvernement thaïlandais a averti samedi quant aux risques des déchets infectieux provenant d'articles associés à la prévention contre le Covid-19. Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a exprimé sa préoccupation concernant la gestion des déchets contaminés par le mucus nasal, les expectorations, la salive et le sang, exhortant les parties concernées à œuvrer pour une gestion efficiente de ces déchets. Il a également appelé le ministère de la Santé à informer les patients atteints du Covid-19 et se trouvant en isolement à domicile des procédures de tri des déchets, à savoir le marquage clair des sacs contenant des déchets infectieux afin que les éboueurs puissent prendre les précautions nécessaires. Les masques et les kits de tests antigéniques ont contribué de manière significative à l'augmentation des quantités de déchets infectieux dans le pays. Le nombre d’infections quotidiennes déclarées au Covid-19 reste important en France. Mais un nouveau pic pourrait avoir été atteint. Selon le dernier bilan en 24 heures, samedi, ce sont 132.114 contaminations qui ont été enregistrées. La semaine dernière, le total était de 139.517. L’Allemagne connaît une amélioration progressive de la situation après une poussée de cas pendant les dernières semaines de l’hiver. Après avoir dépassé les 252.000 contaminations quotidiennes le 26 mars, elles sont repassées sous la barre des 200.000 avec 185.000 cas dans le dernier bilan. Le taux d’incidence, qui a logiquement atteint un pic le 26 mars également avec 1.758 cas pour 100.000 habitants, est en repli lui aussi. Il affiche dorénavant 1.457 cas pour 100.000 habitants. Gabon: après la levée des barrières sanitaires liées au Covid-19, la saison d'escrime lancée La pandémie a fait officiellement au moins 6.175.033 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.008.159), devant le Brésil (660.192), l'Inde (521.374) et la Russie (369.708). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami