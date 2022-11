Covid-19 au Maroc: 49 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 242 cas actifs

Un technicien de laboratoire en train d'analyser un test de diagnostic du Covid-19.

Aucun décès, 49 nouveaux cas de contamination et 27 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 31 octobre et 1er novembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 242, alors que plus de 6,84 millions de personnes ont reçu une troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 2 cas de contamination, alors qu’aucun décès n’a été déploré. Le pays totalise 270.838 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.421 guérisons. En Tunisie, 108 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, alors qu’aucun décès n’est à déplorer, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.146.152 cas de contamination, dont 29.257 décès et 1.132.964 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 9 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.364 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Covid-19: le Comité scientifique de vaccination recommande la vaccination des 5-11 ans souffrant de maladies chroniques Le laboratoire Pfizer prévoit d'écouler en 2022 pour 34 milliards de dollars de son vaccin anti-Covid-19, dont il vend désormais une version adaptée au variant Omicron, soit 2 milliards de dollars de plus que prévu jusqu'alors, a annoncé ce mardi 1er novembre 2022 le groupe pharmaceutique. L'entreprise, qui a dégagé un bénéfice net de 8,6 milliards de dollars au troisième trimestre, a en conséquence révisé à la hausse sa prévision de chiffre d'affaire total pour l'année, malgré l'impact négatif de la hausse du dollar sur sa performance. En Italie, les médecins et infirmières italiens suspendus pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19 vont pouvoir reprendre le travail ce mardi, a annoncé hier, lundi, la Première ministre italienne Giorgia Meloni. En 2021, l'Italie avait été le premier pays européen à obliger les médecins et le personnel soignant des secteurs public et privé à se faire vacciner, sous peine d'être mutés à d'autres fonctions ou suspendus sans rémunération. Cette obligation devait expirer en décembre mais elle sera abrogée dès le 1er novembre en raison d'une «pénurie de personnel médical et sanitaire», a expliqué le ministre de la Santé, Orazio Schillaci. Mondial 2022: fin des tests Covid avant le départ pour le Qatar Touchée de plein fouet par le coronavirus au début de l'année 2020, la péninsule italienne compte l'un des bilans les plus lourds, avec près de 180.000 décès. Mais l'impact du virus sur les hôpitaux est désormais limité, a déclaré Orazio Schillaci. Selon Giorgia Meloni, cette mesure -critiquée par le centre-gauche qui y voient une victoire des médecins antivax- permettrait à 4.000 soignants de reprendre le travail. Son gouvernement, le plus à droite depuis la Deuxième guerre mondiale, a prêté serment il y a un peu plus d'une semaine avec la volonté de marquer une nette rupture avec les mesures de son prédécesseur Mario Draghi. La pandémie a fait officiellement au moins 6.595.011 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.095.315), devant le Brésil (688.205), l'Inde (529.077) et la Russie (390.247). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami