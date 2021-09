© Copyright : MAP

48 décès, 2.291 nouveaux cas de contamination et 3.491 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 17 et 18 septembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 24.159, alors que plus de 17,41 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

© Copyright : DR

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 235 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 19 décès et 188 guérisons. Le pays totalise 201.224 cas de contamination, dont 5.670 décès et 137.598 guérisons.

En Tunisie, 1.006 nouveaux cas de contamination, 18 décès et 489 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 698.427 cas de contamination, dont 24.434 décès et 668.561 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 116 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 88 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 35.328 cas de contamination au Covid-19, dont 33.482 guérisons et 761 décès.

La pandémie du Covid-19 a fait au moins 4,66 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi vendredi à la mi-journée à partir de sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (669.937), devant le Brésil (589.573), l’Inde (444.248), le Mexique (270.348) et le Pérou (198.891).

Finies les images terribles d’hôpitaux débordés de malades du Covid-19. Après une flambée de cas pendant l’été dans tout le Maghreb, l’heure est à la décrue.

En Tunisie, le pic des contaminations s’est produit entre le 7 et 13 juillet avec plus de 55.000 cas, contre sept fois moins aujourd’hui. Les décès sont également en forte baisse avec 342 morts sur la semaine écoulée, cinq fois moins qu’au pic (1 451 morts, du 24 au 30 juillet). En Algérie, le record hebdomadaire de contaminations a été atteint du 24 au 30 juillet (10.626 nouveaux cas) et pour les décès, entre le 31 juillet et le 6 août avec 268 morts. Au 16 septembre, la décrue était nette avec six fois moins de cas sur 7 jours, et deux fois moins de décès (132).

La Libye a connu aussi un net ralentissement de l’épidémie après un pic dans la semaine du 25 au 31 juillet marqué par 24.000 nouveaux cas et 204 décès. Sur les sept derniers jours, le pays a enregistré trois fois moins de nouvelles contagions, et plus de deux fois moins de décès (83).

Aux Etats-Unis, le comité consultatif de l’Agence américaine du médicament (FDA) composé des chercheurs, épidémiologistes et spécialistes des maladies infectieuses américains s’est prononcé vendredi en faveur de l’administration d’une 3e dose du vaccin Pfizer à tous les Américains de plus de 65 ans ou à risque, six mois après la deuxième dose.

Ils estiment que le personnel soignant doit être inclus dans ces personnes à «haut risque». Mais le panel a aussi fait part de ses inquiétudes quant aux possibles effets secondaires qu’engendrerait une dose additionnelle du vaccin si elle était administrée à l’ensemble de la population, surtout chez les plus jeunes. Un revers pour le président Biden qui voulait lancer une campagne de rappel.

Le gouvernement britannique a annoncé vendredi un assouplissement des conditions d'entrée en Angleterre pour les voyageurs vaccinés contre le Covid-19. Concrètement, à partir du 4 octobre, les voyageurs vaccinés à destination de l'Angleterre n'auront plus besoin d'effectuer un test avant leur départ d'un pays qui ne figure pas sur la liste rouge, a tweeté le ministre des Transports Grant Shapps. Puis fin octobre, le test PCR exigé au deuxième jour après l'arrivée sur le sol anglais sera remplacé par un test antigénique «moins coûteux», a précisé le ministre.

L’Inde a réalisé vendredi 22 millions de vaccinations contre le Covid-19, un chiffre record atteint dans le cadre d’une campagne intensive organisée pour l’anniversaire du premier ministre Narendra Modi. Les autorités ont mis en place des centres de vaccination dans les stades, les galeries marchandes, les cliniques et autres sites afin d’accélérer une campagne de vaccination qui traîne en longueur.

Le gouvernement indien espère vacciner 1,1 milliard de personnes d’ici la fin de l’année. Le précédent record était l’administration de 14 millions de doses en un seul jour, en août. Le ministre de la Santé Mansukh Mandaviya a déclaré qu’il s’agissait d’un «cadeau des travailleurs du secteur de la Santé et des citoyens au premier ministre» qui fête son 71e anniversaire, la barre des plus de 20 millions de personnes vaccinées en un seul jour ayant été atteinte pour la première fois. Modi a déclaré dans un tweet que tous les Indiens pouvaient être «fiers» de ce record.