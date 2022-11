Covid-19 au Maroc: 44 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 1.184 cas actifs

Des personnes attendent de recevoir une injection d'un vaccin anti-Covid-19, dans un centre de vaccination à Salé, le 6 octobre 2021.

Aucun décès, 44 nouveaux cas de contamination et 98 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 27 et 28 novembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.184, alors que plus de 6,85 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 4 cas de contamination et aucun décès. Le pays totalise 271.061 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.550 guérisons. En Tunisie, 10 nouveaux cas de contamination et 2 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.146.991 cas de contamination, dont 29.268 décès et 1.133.708 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas de contamination n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.419 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Chine: protestations à Shanghai contre les confinements anti-Covid En proie à une hausse inquiétante des infections au Covid-19, la capitale de la Chine, Beijing, poursuit sa mobilisation pour freiner la propagation du virus, tout en mettant l’accent sur «une gestion intelligente» de la situation pandémique. Depuis le début de la nouvelle envolée, les autorités de la métropole ont mis en œuvre des mesures drastiques de contrôle conformément aux directives prévues par la stratégie dite de «tolérance zéro» appliquée par le pays depuis le début de la pandémie en 2020. Cependant, ces mesures, dont la fermeture de complexes et de bâtiments résidentiels suite à la détection du moindre cas d’infection, ont suscité des interrogations et des inquiétudes. C’est ainsi que les autorités de cette ville de 26 millions d’habitants se sont engagées à améliorer les mesures de contrôle en interdisant notamment de barricader l'entrée des bâtiments et des complexes résidentiels placés en confinement. Face à la hausse continue des nouveaux cas d’infection, la ville doit optimiser le contrôle épidémique en fonction des nouvelles conditions, a indiqué Liu Xiaofeng, directeur adjoint du centre municipal de prévention et de contrôle des maladies de Beijing, lors d'une conférence de presse. La République démocratique du Congo (RDC) note une légère baisse des cas de contamination de Covid-19, a informé vendredi le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, lors de son intervention à la 78e réunion du conseil des ministres. «Depuis quatre semaines consécutives, il s’observe une augmentation du nombre de nouveaux cas de Covid-19 dans le pays, principalement à Kinshasa, qui demeure toujours l’épicentre de cette nouvelle flambée. Malgré cette hausse, la létalité reste faible, soit 1,44%. Il s’agit de la sixième vague du Covid-19 mais de faible intensité», a laissé entendre le ministre de la Santé, qui présentait au conseil la situation sanitaire dans le pays. Positif au Covid-19 et à l'isolement depuis une semaine, Aziz Akhannouch devrait reprendre ses activités lundi prochain «La tendance à l’augmentation du nombre de nouveaux cas s’observe également dans la plupart des pays de la sous-région», a-t-il poursuivi. Le ministère de la Santé en appelle toujours à la vigilance, au respect des mesures barrières et à la vaccination comme moyen de prévention aux nouvelles vagues pour minimiser l’impact de cette épidémie. La pandémie a fait officiellement au moins morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.104.751), devant le Brésil (689.545), l'Inde (530.612) et la Russie (391.840). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami