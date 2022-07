Covid-19 au Maroc: 431 nouvelles contaminations en 24 heures, 5 décès et 5.667 cas actifs

Un agent de santé prépare une dose du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus, lors d'une campagne de vaccination à la prison d'El-Arjat, à Salé, le 26 mai 2021.

© Copyright : Fadel Senna / AFP

Cinq décès, 431 nouveaux cas de contamination et 869 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 28 et 29 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 5.667, alors que plus de 6,67 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 98 cas de contamination et 66 guérisons. Le pays totalise 267.194 cas de contamination, dont 6.876 décès et 179.271 guérisons. En Tunisie, 14.323 nouveaux cas de contamination et 99 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.128.693 cas de contamination, dont 29.041 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 44 cas de contamination, aucun décès et 123 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.501 cas de contamination au Covid-19, dont 991 décès et 60.776 guérisons. L’état d’urgence sanitaire au Maroc prolongé jusqu’au 30 septembre L'Australie a signalé vendredi 157 nouveaux cas de décès au Covid-19, soit le plus grand bilan quotidien de décès au coronavirus depuis plusieurs mois. 107 de ces décès ont été rapportés dans l'Etat de Victoria et 22 en Nouvelle-Galles du Sud, rapportent les médias australiens. Le nombre total de cas de décès causés par le Covid-19 passe ainsi à plus de 11.600, dont près de 10.000 ayant eu lieu en 2022. L'Australie dispose de l'un des taux de mortalité au coronavirus les plus élevés parmi les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La moyenne hebdomadaire des décès au Covid-19 a été jusqu'à mercredi de 2,77 par million d'habitants, ce qui place l'Australie au troisième rang derrière la Nouvelle-Zélande et la Norvège. En outre, l'Australie a signalé vendredi plus de 40.000 nouveaux cas d'infection au Covid-19. Selon les données du ministère de la Santé, 5.245 cas ont été admis aux hôpitaux jeudi. Sénégal: face à la nouvelle vague du Covid-19, la société civile tire la sonnette d’alarme En France, le reflux de la septième vague de l'épidémie de Covid-19 se poursuit, avec une amorce de baisse des admissions à l'hôpital, mais les hospitalisations sont encore à un niveau élevé, selon le bilan hebdomadaire de Santé Publique France. «La diminution de la circulation du SARS-CoV-2 s’est confirmée sur le territoire national», dans la semaine du 18 au 24 juillet, mais les indicateurs restent «toutefois à des niveaux élevés dans toutes les régions et classes d’âge», observe l'agence sanitaire. A l'hôpital, «une baisse des nouvelles hospitalisations s’est amorcée» (-4%), mais les nouvelles entrées de patients Covid-19 (8.876) et les nouvelles admissions en soins critiques (823) restent encore à «des niveaux élevés», selon son bilan épidémiologique. Les décès ont, eux, continué à augmenter, avec 641 à l'hôpital ou en établissement médico-social (+1% sur une semaine). L'actuelle vague est portée par des sous-variants d'Omicron, notamment BA.5, désormais largement majoritaire. A ce jour, trois cas d'un nouveau membre de la famille Omicron surveillé de près, BA.2.75, ont été détectés en France. Covid-19: les vaccins ont évité près de 20 millions de morts en 2021, selon une modélisation La pandémie a fait officiellement au moins 6.411.887 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.054.422), devant le Brésil (678.147), l'Inde (526.258) et la Russie (382.313). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui