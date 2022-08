Covid-19 au Maroc: 42 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 664 cas actifs

Test PCR pratiqué sur un homme pour détecter l'éventuelle présence du coronavirus Covid-19.

© Copyright : JUAN MABROMATA / AFP

Aucun décès, 42 nouveaux cas de contamination et 101 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 20 et 21 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 664, alors que plus de 6.734.628 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 81 cas de contamination, aucun de décès et 79 guérisons. Le pays totalise 269.731 cas de contamination, dont 6878 décès et 181.330 guérisons. En Tunisie, 105 cas de contamination, 2 décès et 287 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.141.773 cas de contamination, dont 29.209 décès et 1.126.855 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 3 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.729 cas de contamination, dont 992 décès. Le PDG de Pfizer annonce avoir contracté le Covid-19 Les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommandent une deuxième dose de rappel, mais seulement pour les personnes les plus exposées au virus du Covid-19. Les experts de l’OMS recommandent que les personnes les plus exposées au virus Covid-19 se voient proposer une deuxième dose de rappel afin de renforcer leur immunité. Le comité des experts de l’OMS en matière de politique vaccinale (SAGE) a déclaré qu’après une première vaccination, consistant généralement en deux doses, et une première dose de rappel déjà recommandée, des groupes spécifiques de personnes devraient se voir proposer une injection supplémentaire. «Nous le faisons sur la base d’observations relatives à l’affaiblissement de l’immunité, notamment dans le contexte d’Omicron», a déclaré Joachim Hornbach, conseiller sanitaire principal de l’OMS, aux journalistes lors d’une conférence de presse virtuelle. Le ministère fédéral canadien a également donné son feu vert, vendredi, pour administrer une dose de rappel du vaccin Pfizer-BioNTech anti-Covid aux enfants âgés de 5 à 11 ans. Covid-19 au Maroc: fin de la deuxième vague Omicron L'administratrice en chef de l'agence de la santé publique du Canada, la Dr Theresa Tam, a souligné que la mise à jour des vaccins avant l'automne était une priorité absolue. Cette dose de rappel offre une excellente option pour restaurer la protection de ce groupe d'âge, en particulier pour ceux qui présentent un risque élevé de maladie, a-t-elle expliqué. La dose de rappel peut être administrée au moins six mois après la deuxième dose. Il s’agit du premier vaccin contre le Covid-19 autorisé comme dose de rappel pour ce groupe d’âge au pays. Selon le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), 42 % de la population âgée de 5 à 11 ans au Canada avait reçu deux vaccins à la date du 17 juillet 2022. Les autorités sanitaires chinoises testent désormais également les poissons capturés en mer pour s’assurer qu’ils ne soient pas porteurs du SARS-CoV-2, dans l’espoir de limiter la propagation du coronavirus dans le pays. Les vidéos des dépistages anti-Covid pratiqués sur des poissons dans la ville portuaire de Xiamen ont cumulé plusieurs milliers de vues et suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Covid-19 au Maroc: amélioration continue de tous les indicateurs épidémiologiques La pandémie a fait officiellement au moins 6.471.338 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.065.555), devant le Brésil (682.560), l'Inde (527.332) et la Russie (383.560). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami