© Copyright : Youssef El Haffre / MAP

Aucun décès, 40 nouveaux cas de contamination et 108 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 19 et 20 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 532, alors que plus de 6,22 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 5 cas de contamination. Le pays totalise 265.746 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.336 guérisons.

En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 2 cas de contamination et 4 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.683 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.693 guérisons.

La Grèce est prête à «cohabiter» avec le Covid-19, a déclaré mercredi son ministre de la Santé, alors que le pays s'apprête à assouplir davantage les restrictions sanitaires pour stimuler son industrie touristique dans le contexte de la guerre en Ukraine.

«Après deux ans de pandémie, nous nous trouvons dans une phase de gestion différente (...), celle d'une cohabitation avec le virus», a annoncé le ministre de la Santé, Thanos Plevris, lors d'une conférence de presse.

Les nouveaux cas et les hospitalisations en soins intensifs sont en baisse et 85% des adultes grecs sont vaccinés, a-t-il déclaré.

La Grèce, dont l'économie dépend du tourisme pour environ un quart du produit intérieur brut (PIB), a supprimé en février les tests de dépistage obligatoires pour les voyageurs titulaires d'un certificat de vaccination européen.

De plus, il ne sera plus nécessaire de présenter un pass vaccinal dans les restaurants, les bars et les magasins à partir du 1er mai, tandis que le port du masque ne sera plus obligatoire à l'intérieur dès le 1er juin.

Totalement confinée depuis le début du mois, la ville de Shanghai a légèrement assoupli mercredi les restrictions qui pénalisent le ravitaillement et pèsent lourdement sur l'économie de la Chine, malgré l'augmentation des cas de Covid-19 et des décès.

Plus de 12 millions de personnes peuvent ainsi techniquement sortir de chez elles, mais doivent rester dans l'enceinte de leur résidence ou de leur quartier, a-t-elle précisé.

En théorie, les habitants des quartiers où aucun cas n'a été signalé au cours des 14 derniers jours peuvent circuler librement.

Shanghai a fait état mercredi de sept morts supplémentaires durant les dernières 24 heures, portant à 17 le total des décès dans la métropole. La ville a par ailleurs a rapporté plus de 18.000 cas positifs.

La Pologne refuse de recevoir et de payer de nouvelles livraisons de vaccins anti-Covid, a déclaré mardi le ministre de la Santé, indiquant que son pays disposait toujours de 25 millions de doses non-utilisées.

«A la fin de la semaine dernière, nous avons eu recours à la clause de force majeure et informé à la fois la Commission européenne et le principal fabricant de vaccins (Pfizer, Ndlr) que nous refusions de recevoir ces vaccins et que nous refusions également d'effectuer les paiements», a déclaré Adam Niedzielski, ministre polonais de la Santé, à la télévision d'informations en continu TVN24.

«Cette situation entraînera un conflit juridique. En fait, il a déjà lieu», a-t-il ajouté en indiquant que le contrat portant sur les vaccins avait été signé «entre la Commission et les producteurs» et que son pays n'est pas directement partie à ce contrat.

Selon lui, la Pologne, pays de 38 millions d'habitants, dispose toujours de 25 millions de doses de vaccins, alors que 67 à 70 millions d'autres ont été commandées.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.228.832 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.016.159), devant le Brésil (662.266), l'Inde (522.006) et la Russie (374.171).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.