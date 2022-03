Covid-19 au Maroc: 38 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 577 cas actifs

Prise de température de l'ensemble des étudiants à l'entrée du lycée secondaire qualifiant Hassan II, le mardi 11 janvier 2022, à Marrakech, pour faire face à la recrudescence des cas du nouveau variant Omicron.

Un décès, 38 nouveaux cas de contamination et 89 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 27 et 28 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 577, alors que plus de 6,11 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 28 mars © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 8 nouveaux cas infectés par le Covid-19 et 8 guérisons. Le pays totalise 265.629 cas de contamination, dont 6.873 décès et 178.251 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie une guérison a été enregistrée, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.665 cas de contamination au Covid-19, dont 981 décès et 57.676 guérisons. Covid-19: le Premier ministre israélien Naftali Bennett testé positif après sa rencontre avec Blinken L'Espagne a supprimé lundi l'obligation de quarantaine pour les cas légers de Covid-19 et ne suivra plus que les malades graves ou les personnes vulnérables, dans le cadre d'une nouvelle stratégie visant à traiter la maladie comme endémique. Le pays, l'un des plus endeuillés en Europe par la première vague de Covid-19 et qui avait décrété l'un des confinements les plus stricts au monde au printemps 2020, a justifié ce virage par l'immunité très élevée de la population et la faible incidence actuelle. Comme l'avait annoncé le gouvernement dès le mois de janvier, sa volonté est de traiter le Covid-19 non plus comme une pandémie, mais comme une maladie endémique dont le suivi épidémiologique ressemblera à celui de la grippe. Confinement en deux temps: la moitié de Shanghai est mise sous cloche ce lundi au moment où la capitale économique chinoise de 25 millions d'habitants affronte sa pire flambée de Covid-19 depuis deux ans. Les Shanghaïens habitant dans l'est de la ville sont confinés jusqu'au 1er avril à 5h00 du matin à leur domicile, avec interdiction d'en sortir. A cette date, ce sera au tour de la partie ouest. Covid-19: les hôpitaux publics retrouvent une activité normale L'annonce de cette mesure dimanche soir a provoqué un afflux des habitants dans les supermarchés. Beaucoup d'entre eux sont lassés de l'impuissance des autorités à juguler cette flambée épidémique malgré plusieurs semaines de restrictions. La partie confinée ce lundi est celle de «Pudong», qui compte notamment le principal aéroport international de la ville et le célèbre quartier d'affaires avec ses immenses et emblématiques gratte-ciel. A partir de vendredi ce sera «Puxi», la moitié ouest de Shanghai, qui sera sous cloche. Elle compte notamment la célèbre artère historique du Bund, en bordure du Huangpu, le fleuve qui traverse la ville. Le Ghana a annoncé la réouverture lundi de ses frontières terrestres et maritimes, fermées depuis deux ans à cause du coronavirus afin de relancer son économie dans un contexte de crise économique mondiale. Le port du masque dans les lieux publics n'est plus obligatoire, a également annoncé le président Nana Akufo-Addo au cours d'un discours diffusé dimanche soir à la télévision. D'autres mesures prises dès mars 2020 pour contenir l’épidémie dans le pays ouest-africain ont aussi été levées. Par exemple, les voyageurs vaccinés n'ont plus à présenter un test PCR négatif à leur entrée sur le territoire. Covid-19: la Chine confine une ville de 9 millions d'habitants La pandémie a fait officiellement au moins 6.147.947 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.003.467), devant le Brésil (658.926), l'Inde (521.066) et la Russie (367.351). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami