Covid-19 au Maroc: 362 nouvelles contaminations en 24 heures, 14 décès et 5.658 cas actifs

Un soignant administre la troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19 dans un centre de vaccination à Azilal, le 24 janvier 2022.

© Copyright : MAP

14 décès, 362 nouveaux cas de contamination et 773 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 23 et 24 février 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 5.658, alors que plus de 5,65 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 24 février © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 123 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 4 décès et 116 guérisons. Le pays totalise 264.488 cas de contamination, dont 6.816 décès et 177.082 guérisons. En Tunisie, 2.091 nouveaux cas de contamination, 13 décès et 3.775 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 992.574 cas de contamination, dont 27.640 décès et 938.106 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 3 nouveaux cas de contaminations et 15 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.621 cas de contamination au Covid-19, dont 977 décès et 57.571 guérisons. La reine Élizabeth II positive au Covid-19, avec des symptômes «légers» La reine Elizabeth II, testée positive dimanche au Covid-19, a annulé deux audiences par visioconférence prévues jeudi et ne prévoit aucun autre engagement cette semaine, a indiqué le palais de Buckingham. Les audiences seront reportées et la Souveraine de 95 ans «continue à exercer des tâches légères», a ajouté le palais, sans préciser davantage son état de santé. Le gouvernement de Hong Kong a autorisé en urgence jeudi les médecins et infirmiers de Chine continentale à venir exercer sur son territoire, craignant de voir son système sanitaire débordé par «l'énorme augmentation» des nouveaux cas de Covid-19. A l'image de la Chine continentale, l'île a adopté une stratégie «zéro-Covid» extrêmement stricte, grâce à laquelle elle a été largement épargnée par la pandémie durant deux ans, mais le placement systématique à l'isolement dans des unités dédiées des patients contaminés, même asymptomatiques, a submergé les hôpitaux avec l'arrivée du variant Omicron. Taïwan a dévoilé jeudi son plan pour rouvrir à partir du 7 mars de ses frontières aux voyageurs d'affaires et réduire la quarantaine pour toutes les arrivées, assouplissant ainsi les restrictions dans l'un des rares endroits qui, avec la Chine, continuent à suivre une stratégie «zéro-Covid». Débarrassées du Covid, les écoles retrouvent une vie normale Au Canada, le Premier ministre, Justin Trudeau, a annoncé la fin des mesures d'urgence prévues dans la loi d'exception de la semaine dernière pour réprimer les manifestations anti-mesures sanitaires qui ont duré trois semaines. Aux Etats-Unis, des dizaines de routiers et manifestants opposés aux mesures sanitaires mises en œuvre contre le Covid-19 ont formé mercredi dans le sud de la Californie un «convoi» qui doit traverser le pays pour aller protester à Washington, à 4.200 km de là. Le préfet de Guadeloupe a indiqué mercredi soir qu'il repoussait l'application du pass vaccinal dans cette île des Antilles françaises a minima au 28 mars, au lieu du 7, mais que la décision définitive serait fixée à la mi-mars, alors que le gouvernement envisage de supprimer d'ici la fin mars ou début avril cette mesure qui rencontre une forte opposition localement. Le pass vaccinal est obligatoire dans l'Hexagone pour certaines activités depuis le 24 janvier. Mais la loi prévoit que les préfets puissent définir un calendrier local d'entrée en vigueur lorsque les circonstances le justifient. La Nouvelle-Calédonie a abrogé jeudi l'obligation vaccinale, qui avait été décidée début septembre pour les secteurs sensibles et la population générale au vu du «nouveau contexte sanitaire». Les élus calédoniens avaient déjà à deux reprises repoussé les échéances de la délibération sur l'obligation vaccinale, votée à l'unanimité le 3 septembre dernier dans ce territoire français du Pacifique Sud. Covid-19: le Maroc, en pré-clôture de la vague Omicron, passe au niveau vert de transmission du SARS-CoV-2 La pandémie a fait officiellement au moins 5.914.829 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (941.908), devant le Brésil (646.419), l'Inde (512.924) et la Russie (348.578). Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami