Un décès, 36 nouveaux cas de contamination et 11 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 8 et 9 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 323, alors que plus de 6,28 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 4 cas de contamination. Le pays totalise 265.798 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.363 guérisons.

En Tunisie, 519 nouveaux cas de contamination et 16 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.040.712 cas de contamination, dont 28.566 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 7 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.743 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.702 guérisons.

Des millions de Pékinois travaillent à domicile lundi à la suite d'un nouveau tour de vis anti-Covid, donnant à la capitale chinoise de 22 millions d'habitants des allures de ville fantôme.

Même si les chiffres de contamination restent minimes à l'échelle mondiale, les autorités appliquent strictement leur politique du zéro Covid et confinent des villes entières dès l'apparition de quelques cas.

Après Shanghai, la ville la plus peuplée du pays confinée depuis début avril, Pékin fait depuis une semaine l'objet de restrictions aux déplacements et de nombreux lieux publics (restaurants, cafés, salles de sport, gymnases...) sont fermés.

Lundi, les autorités ont limité strictement l'accès aux services non essentiels dans le district de Chaoyang, le plus actif et le plus peuplé de la capitale, où certaines entreprises doivent limiter à 5% leur effectif par rapport à la normale.

Pékin a annoncé lundi 49 nouveaux cas de contamination pour les dernières 24 heures. La situation sanitaire dans la capitale est «grave et compliquée», a relevé devant la presse un responsable de la ville, Xu Hejian, appelant les habitants à ne pas quitter Pékin, sauf raison impérieuse.

Des tests de dépistage de moins de 48 heures seront par ailleurs exigés pour entrer dans les lieux publics, notamment les supermarchés, ainsi dans les immeubles de bureaux.

Au plus bas, les exportations de la Chine ont connu en avril un tassement inédit depuis 2020. Les restrictions pour lutter contre le Covid se poursuivent et mettent à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement, la métropole portuaire étant un point d'entrée et de sortie important des marchandises en Chine.

Résultat, la Chine a dévoilé lundi des chiffres du commerce en demi-teinte pour avril. Le mois dernier, les exportations du pays ont progressé à leur rythme le plus faible depuis près de deux ans (+3,9%).

Des analystes interrogés par l'agence Bloomberg s'attendaient à un tassement plus prononcé (+2,7%), après une hausse de 14,7% sur un an en mars. Il s'agit pour les exportations chinoises de leur pire performance depuis juin 2020 (+0,5%).

La pandémie a fait officiellement au moins 6.276.404 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.024.546), devant le Brésil (664.189), l'Inde (524.093) et la Russie (376.946).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.