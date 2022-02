Covid-19 au Maroc: 357 nouvelles contaminations en 24 heures, 16 décès et 6.083 cas actifs

Un passager présente son pass vaccinal à son arrivée à l'aéroport Mohammed V, conformément aux mesures préventives en vigueur, le 7 février 2022, à Casablanca.

© Copyright : Yassine El Ayouchi / MAP

16 décès, 357 nouveaux cas de contamination et 791 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 22 et 23 février 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 6.083, alors que plus de 5,61 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 23 février © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 164 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 7 décès et 148 guérisons. Le pays totalise 264.365 cas de contamination, dont 6.812décès et 176.996 guérisons. En Tunisie, 2.154 nouveaux cas de contamination, 17 décès et 4.071 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 990.483 cas de contamination, dont 27.592 décès et 934.331 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 nouveaux cas de contaminations et 16 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.618 cas de contamination au Covid-19, dont 977 décès et 57.556 guérisons. Les Etats-Unis autorisent un nouveau traitement à anticorps efficace contre Omicron Le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé, mercredi, des résultats positifs à grande échelle pour son vaccin anti-Covid-19, développé avec le britannique GSK. Un projet qui aboutit ainsi avec près d'un an de retard suite à de multiples reports. Les laboratoires, qui vont demander l'approbation réglementaire aux Etats-Unis et dans l'Union européenne, ont rapporté que ce vaccin s'était montré efficace contre toutes les «formes sévères du Covid-19 et les hospitalisations ». Ils ont également fait état d'une efficacité légèrement supérieure à 50% contre l'ensemble des infections provoquant des symptômes. «C'est comparable à l'efficacité des vaccins déjà disponibles», a souligné Sanofi. Un expert des droits de l'homme de l'ONU a appelé mercredi la communauté internationale à fournir des millions de doses de vaccins contre le Covid-19 à la Corée du Nord, où les mesures sanitaires drastiques ont aggravé la crise alimentaire. Depuis la fermeture de ses frontières en 2020, pour se protéger de ce coronavirus, la Corée du Nord qui a affirmé n'avoir recensé aucun cas sur son sol depuis le début de la pandémie, est un pays plus que jamais reclus. La prorogation de la durée d'effet de l'état d'urgence sanitaire au menu du prochain Conseil de gouvernement Hong Kong qui enregistre actuellement plusieurs milliers de cas chaque jour, va débloquer une enveloppe d'aides de 19,2 milliards d'euros pour faire face aux conséquences de la pire vague de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Au moment où les centres financiers internationaux rivaux s'ouvrent au reste de la planète, Hong Kong, submergé par une vague de contaminations de variant Omicron, voit sa stratégie zéro-Covid, longtemps efficace, s'effondrer. Cette recrudescence a entraîné la réimposition de restrictions douloureuses, entraînant la fermeture des écoles, des bars ou encore des coiffeurs, et a aggravé l'isolement international de la ville. Les pays membres de l'Union européenne (UE) se sont mis d'accord pour s'ouvrir davantage aux touristes de pays tiers qui sont vaccinés contre le Covid-19 ou guéris, en adoptant une recommandation qui commencera à s'appliquer le 1er mars. Covid-19: le Maroc, en pré-clôture de la vague Omicron, passe au niveau vert de transmission du SARS-CoV-2 La pandémie a fait officiellement au moins 5.904.193 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11h00 GMT. L'Europe est la région qui enregistre actuellement le plus de cas dans le monde, avec 6.782.141 ces sept derniers jours (56% du total mondial), suivie de la zone Asie (2.723.055 cas, 22%). En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (939.201), devant le Brésil (645.420), l'Inde (512.622) et la Russie (347.816). L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami