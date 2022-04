© Copyright : MAP

Aucun décès, 30 nouveaux cas de contamination et 71 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 23 et 24 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 410, alors que plus de 6,23 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état d’une guérison. Le pays totalise 265.761 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.344 guérisons.

En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 2 cas de contamination et 4 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.683 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.693 guérisons.

La Chine, qui affronte ces dernières semaines sa pire flambée épidémique depuis deux ans, a confiné depuis début avril la quasi-totalité des 25 millions de sa capitale économique Shanghai, épicentre de la contagion. La métropole a annoncé dimanche la mort de 39 personnes due au Covid, ce qui porte à au moins 87 le nombre total depuis le début du confinement de Shanghai.

Depuis le début de l'épidémie, initialement détectée dans le centre de la Chine fin 2019, le pays a réussi à limiter le bilan total à moins de 5000 morts et moins de 200.000 contaminations.

Seul environ un patient hospitalisé pour Covid-19 sur quatre était totalement rétabli après un an, indique dimanche une étude britannique, qui précise qu’être une femme ou obèse accroît le risque de conserver des problèmes de santé.

Cette étude, présentée au Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses à Lisbonne et publiée dans The Lancet Respiratory Medicine, a utilisé les données de patients adultes de 39 hôpitaux du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni entre le 7 mars 2020 et le 18 avril 2021.

Le Continent africain a enregistré jusqu'à samedi soir un total de 11.403.955 cas cumulés de Covid-19, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). A la même date, le nombre des décès liés à la pandémie a atteint 252.048 cas, alors que les guérisons s’établissent à 10.781.861 patients, précise CDC Afrique qui relève de l’Union africaine.

L'Afrique du Sud arrive en tête des pays les plus touchés avec un total de 3.755.459 cas depuis l’apparition de la COVID-19, souligne notamment CDC Afrique. En termes de nombre de cas, l'Afrique australe est la plus touchée suivie par l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale, selon la même source.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.242.560 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.018.316), devant le Brésil (662.663), l'Inde (522.193) et la Russie (374.902).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.