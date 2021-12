© Copyright : Mehdi Heurteloup / Le360

3 décès, 127 nouveaux cas de contamination, et 98 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 3 et 4 décembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 2.879, alors que plus de 22,7 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Bilan du 4 décembre 2021.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 191 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 6 décès et 156 guérisons. Le pays totalise 211.112 cas de contamination, dont 6.089décès et 144.909 guérisons.

En Tunisie, 151 nouveaux cas de contamination, 9 décès et 111 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 717.059 cas de contamination, dont 25.399 décès et 691.410 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 60 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 66 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 39.468 cas de contamination au Covid-19, dont 39.766 guérisons et 837 décès.

Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. On dénombre plus de 263.190.530 cas de coronavirus à travers le monde et 5.228.283 décès. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 787.681 morts, devant le Brésil (615.400) et l’Inde (470.115).

L’OMS estime toutefois qu’en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19 le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé.

L'Espagne recense aux dernières remontées, 5.189.328 (+115) cas au total. Le pays dénombre, 88.122 morts au total soit 0 depuis le dernier bilan. 76.899.564 doses de vaccin ont été administrées.

Au Canada, on dénombre 3.497 nouveaux cas en 24h sur 3.497 au total, soit un nouveau record depuis le début de la pandémie, et 29.757 décès, dont +20 depuis hier. 60.871.218 doses de vaccin ont été administrées.

Au Royaume-Uni, on compte 10.600 nouveaux cas en 24h, soit 10.379.647 cas au total depuis le début de l'épidémie. Le pays enregistre 145.422 morts au total. 97.508.771 doses de vaccin ont été administrées.

La Russie fait état de +2.930 nouveaux cas. Les autorités rapportent 9.736.037 cas détectés pour 278.857 (+1.217) morts. 128.446.301 doses de vaccin ont été administrées.

Au Mexique, on recense +3 décès en 24h. Le pays compte 3.897.452 (+9 en 24h) cas et 294.904 morts au total. 133.256.228 doses de vaccin ont été administrées.

En Argentine, on compte 5.337.671 cas de coronavirus au total dont +688 ces dernières 24h et 116.639 décès (0). À ce jour, 69.269.878 doses de vaccin ont été administrées.

Si ce nouveau variant du SARS-CoV-2 semble extrêmement contagieux, un porte-parole de l’OMS, Christian Lindmeier, a expliqué, vendredi, qu’il n’avait reçu «aucune information rapportant des décès liés à Omicron». De plus en plus de pays effectuant des tests pour détecter ce variant, «nous aurons plus de cas, plus d’informations et – bien que j’espère que non – possiblement des morts», a-t-il souligné.

A ce jour, Omicron a été détecté dans trente-huit pays; le variant est désormais répandu dans les six régions de l’OMS, a aussi fait savoir la responsable technique de l’organisation pour le Covid-19, Maria Van Kerkhove, lors du même point de presse.

Aux Etats-Unis, cinq cas liés au variant Omicron ont été confirmés, jeudi, dans l’Etat de New York, un en Californie, un dans le Minnesota et un à Hawaï, portant à dix le nombre de cas confirmés pour l’instant dans le pays.

Vendredi, l’Australie a annoncé avoir détecté, à Sydney, trois premiers cas dus au variant Omicron, chez trois étudiants, malgré l’interdiction faite aux étrangers d’entrer sur son territoire et les restrictions de vols à destination de l’Afrique australe.

L’Espagne aussi a détecté son premier cas de contamination locale, chez un homme vacciné de 62 ans n’ayant effectué aucun voyage.

En Irlande, le gouvernement a aussi annoncé, vendredi, la mise en place de nouvelles restrictions, dont la fermeture des discothèques et le retour de la distanciation physique dans certains endroits. Du 7 décembre au 9 janvier, les discothèques devront fermer et la distanciation physique sera rétablie dans les pubs, restaurants et hôtels, avec service en salle uniquement et six personnes au maximum par table.