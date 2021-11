© Copyright : DR

3 décès, 125 nouveaux cas de contamination et 118 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 19 et 20 novembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 3.184, alors que plus de 22,5 millions de personnes sont complètement vaccinées (deux doses). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 163 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 5 décès et 103 guérisons. Le pays totalise 208.195 cas de contamination, dont 6.015 décès et 143.125 guérisons.

En Tunisie, 86 nouveaux cas de contamination, 4 décès et 61 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 716.074 cas de contamination, dont 25.334 décès et 689.834 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 75 nouveaux cas de contaminations, 2 décès et 75 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 38.515 cas de contamination au Covid-19, dont 36.857 guérisons et 814 décès.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 5.130.627 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Plus de 255.488.020 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérit, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

En Autriche, après avoir confiné uniquement les non-vaccinés, puis ordonné un confinement dans les deux régions les plus touchées, les autorités ont annoncé, vendredi 19 novembre 2021, un confinement général pendant vingt jours.

Dans le Land de Salzbourg, par exemple, le taux d’incidence moyen sur les sept derniers jours a dépassé les 1.700 cas pour 100.000 habitants.

Les autorités allemandes ont décidé d’imposer de sévères restrictions aux non-vaccinés et ouvert la voie à une obligation vaccinale pour les personnels soignants, afin d’endiguer l’emballement de l’épidémie de Covid-19 dans le pays.

La Suisse est l’un des pays les moins vaccinés d’Europe: seuls 65 % des Helvètes sont complètement vaccinés. Avec 471 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours, le virus poursuit sa progression spectaculaire, après un été pendant lequel la crise avait été presque oubliée.

En Belgique, «tous les voyants sont au rouge», a déclaré, le Premier ministre, Alexander De Croo. Pour faire face à cette «explosion des cas de contamination», tous ceux qui le peuvent devront obligatoirement travailler chez eux durant quatre jours par semaine au moins, jusqu’au 12 décembre.

La République tchèque, avec plus de 10.000 cas quotidiens en moyenne, a annoncé que seules les personnes vaccinées pourraient désormais se rendre dans les bars, restaurants ou autres lieux de rassemblement.

Face à la flambée des cas de Covid-19 et à la surmortalité, le gouvernement hollandais a imposé un confinement partiel dès la mi-novembre.

La cinquième vague de l’épidémie a aussi atteint la France, mais la hausse des contaminations n’est pas aussi spectaculaire que dans les pays voisins ou que lors des précédentes vagues. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, assure que «la vigilance est absolue», mais qu’il n’y a pour l’instant «aucun confinement de prévu».

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 612.144 morts et 21.989.962 cas, l'Inde avec 465.082 morts (34.489.623 cas), le Mexique avec 291.929 morts (3.854.994 cas), et la Russie avec 261.589 morts (9.257.068 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 609 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Bulgarie (386), la Bosnie (371), le Monténégro (355), la Macédoine du Nord (355), la Hongrie (338) et la République tchèque (297).

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient vendredi à 11h00 GMT 1.533.286 décès pour 46'389'734 cas, l'Europe 1.474.959 décès (80.087.911 cas), l'Asie 887.407 décès (56.679.169 cas), les Etats-Unis et le Canada 798.136 décès (49.289.678 cas), l'Afrique 221.248 décès (8'575'597 cas), le Moyen-Orient 212.465 décès (14.176.627 cas), et l'Océanie 3.126 décès (289.305 cas).