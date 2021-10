© Copyright : MAP

25 décès, 821 nouveaux cas de contamination et 1.291 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 1er et 2 octobre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 11.615, alors que plus de 19,24 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

2 ocobre 2021

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 158 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 3 décès et 110 guérisons. Le pays totalise 203.517 cas de contamination, dont 5.815 décès et 139.419 guérisons.

En Tunisie, 358 nouveaux cas de contamination, 11 décès et 789 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 707.548 cas de contamination, dont 24.901 décès et 676.731 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 49 nouveaux cas de contamination, 1 décès et 82 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 36.079 cas de contamination au Covid-19, dont 34.715 guérisons et 776 décès.

Le nombre de personnes malades du Covid-19 et hospitalisées continue de baisser en France. Selon les données de Santé publique France (SpF), 7.410 patients étaient hospitalisés, vendredi 1er octobre, à cause du Covid-19, contre 7.565 mercredi. Dans les services de soins critiques, qui accueillent les cas les plus graves, le nombre de malades est de 1.355 (contre 1.414 jeudi). Le taux de positivité est stable à 1,08 %, avec 5.182 nouveaux cas confirmés depuis la veille.

Concernant la vaccination, 50,5 millions de personnes ont reçu au moins une injection (soit 75,1 % de la population totale) et 48,6 millions de personnes sont entièrement vaccinées (soit 72,1 % de la population totale).

Mais si la situation s’améliore nettement en métropole, elle reste contrastée dans les territoires ultramarins. Le confinement, en vigueur depuis le 7 septembre en Nouvelle-Calédonie, est prolongé de deux semaines, en raison d’une circulation «encore trop élevée» du coronavirus, a annoncé vendredi 1er octobre le président du gouvernement local.

Louis Mapou, indépendantiste, a précisé que, jusqu’au 10 octobre inclus, l’actuel confinement strict – fermeture des écoles et des commerces non essentiels, couvre-feu de 21h00 à 5h00, déplacements soumis à une attestation – serait maintenu. Ensuite, «si les indicateurs évoluent favorablement, des adaptations pour une reprise progressive de l’économie» seront appliquées jusqu’au 17 octobre avant une probable mise en place du passe sanitaire. Dix personnes ont succombé à la maladie au cours des dernières vingt-quatre heures, portant à 129 le nombre total de morts depuis le début de la crise liée au variant Delta.

En Grèce, les lits disponibles dans les services de soins intensifs dédiés aux patients souffrant du Covid-19 sont remplis à 100% dans la ville de Thessalonique, située dans le nord du pays, rapporte samedi le quotidien grec Kathimerini.

Dans la région de Macédoine-Centrale, autour de Thessalonique, seuls quatre lits sont encore disponibles.

Depuis vendredi, un mini-confinement nocturne est en vigueur dans la ville portuaire, le nombre de nouvelles infections y étant en forte augmentation.

Les autorités sanitaires ont signalé vendredi soir 2.636 nouvelles infections (dont près de 400 à Thessalonique) pour l'ensemble du pays, qui compte 11 millions d'habitants.

La mortalité due au Covid-19 continue d’augmenter en Russie. Pour la troisième journée d’affilée, Moscou a fait part d’un nombre de décès quotidiens au plus haut depuis le début de la pandémie, avec 867 morts répertoriés, 10 de plus que la veille.

Ces chiffres fournis par l’agence sanitaire Rospotrebnadzor, et utilisés par l’Organisation mondiale de la santé pour ses comparaisons mondiales, sont sujets à caution. Le décompte est opéré selon une méthode de calcul minimaliste et il est systématiquement revu à la hausse, a posteriori, par une autre source officielle, l’agence statistique Rosstat.

Pour endiguer l’épidémie due au coronavirus, qui a fait plus de 700.000 morts aux Etats-Unis – l’équivalent de la population de la capitale Washington –, des mesures sont prises pour accélérer la vaccination.

Le gouverneur de Californie a annoncé, vendredi 1er octobre, que tous les élèves de l’Etat éligibles au vaccin contre le Covid-19 devront se faire vacciner s’ils souhaitent assister physiquement aux cours, qu’ils soient scolarisés dans le système public ou privé. Cette décision est sans précédent aux Etats-Unis à une telle échelle et concernera à terme plus de six millions d’élèves en Californie, l’Etat le plus peuplé du pays.