Covid-19 au Maroc: 22 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 296 cas actifs

Un agent de sécurité prend la température des élèves à l'entrée du lycée secondaire qualifiant Hassan II, le 11 janvier 2022, à Marrakech, afin de faire détecter d'éventuels cas de Covid-19.

© Copyright : Mounir El Ayouchi / MAP

Aucun décès, 22 nouveaux cas de contamination et 66 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 3 et 4 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 296, alors que plus de 6,26 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté ne fait état d’aucun cas de contamination, ni de décès. Le pays totalise 265.784 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.358 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 1 cas de contamination et 1 guérison ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.688 cas de contamination au Covid-19, dont 983 décès et 57.694 guérisons. Le Maroc est l’un des pays qui a réagi le plus rapidement à la crise du Covid-19, selon le FMI Après une accalmie «sanitaire» durant ces derniers mois, New York vient de renouer, en ce début du mois de mai, avec une recrudescence des contaminations au Covid-19, faisant craindre le retour des mesures de restriction qui ont paralysé la métropole américaine pendant plus de deux années. Selon les dernières statistiques fournies par les autorités sanitaires de la ville, 2.500 cas sont enregistrés quotidiennement contre 600 en mars dernier. Pour le New York Times, ce nouveau rebond, provoqué par la sous-variante hautement contagieuse d'Omicron connue sous le nom de BA.2, est un «rappel troublant» que la pandémie n'est pas terminée et que le virus peut toujours nuire aux New-Yorkais et perturber leur train de vie quotidien. Plusieurs experts estiment que l'augmentation constante des cas pourrait déclencher le retour des restrictions sanitaires qui ont marqué l'esprit des New-yorkais pendant plus de deux années de pandémie. Pékin a fermé mercredi des dizaines de stations de métro pour restreindre les déplacements et lutter contre le Covid-19, même si la ville de 21 millions d'habitants ne recense que quelques dizaines de cas quotidiens. Largement épargnée depuis deux ans, la Chine affronte ces dernières semaines sa pire flambée épidémique. La plupart des cas sont enregistrés à Shanghai où les habitants sont confinés depuis plus d'un mois. Dans la capitale économique du pays, toute personne testée positive est envoyée dans un centre de quarantaine, au confort variable et aux conditions d'hygiène souvent déplorables. Le pétrole sombre, le Covid-19 en Chine fait peser des inquiétudes sur la demande Les habitants de la capitale, où 51 nouveaux cas ont été rapportés mercredi, redoutent que leur ville ne soit à son tour confinée. Les ensembles résidentiels où des contaminations ont été recensées sont cadenassés afin d'empêcher les habitants d'en sortir. Lors des congés de la fête du Travail, au cours de laquelle les Chinois voyagent habituellement de façon massive, les sites touristiques étaient quasi-déserts. Les restaurants ont interdiction d'accueillir des clients, et les habitants ont commencé à faire des provisions de nourriture et de produits de première nécessité par crainte d'un confinement. Le géant pharmaceutique français Sanofi a reconnu mardi avoir subi un «échec» dans le développement d'un vaccin anti-Covid, un créneau sur lequel il est nettement en retard par rapport à des concurrents comme l'américain Pfizer. «C'est, il faut le reconnaître, un échec (...) par rapport à la rapidité qu'il fallait», a admis le président du groupe, Serge Weinberg. C'est la première fois que le groupe s'exprime de manière aussi tranchée sur le sujet, ces déclarations ayant été faites devant ses actionnaires réunis en assemblée générale. Mohamed Ouzzine hospitalisé après avoir contracté le Covid-19 La pandémie a fait officiellement au moins 6.265.631 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.021.581), devant le Brésil (663.675), l'Inde (523.920) et la Russie (376.292). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune