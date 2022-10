Covid-19 au Maroc: 21 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 144 cas actifs

Des tests rapides (photo d'illustration).

© Copyright : Alexandra Koch / Pixabay

Aucun décès, 21 nouveaux cas de contamination et 13 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 14 et 15 octobre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 144, alors que plus de 6,83 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 4 nouveaux cas de contaminations et aucun décès. Le pays totalise 270.730 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.353 guérisons. En Tunisie, 101 cas de contamination et 109 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.930 cas de contamination, dont 29.254 décès et 1.132.725 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 4 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.045 cas de contamination au Covid-19, dont 995 décès. Mondial 2022: pas de vaccination contre le Covid obligatoire pour les supporters Le parquet européen a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête sur l'achat de vaccins anti-Covid dans l'Union européenne, sans plus de précisions. Le bureau du procureur général européen (ou EPPO en anglais, European Public Prosecutor’s Office) confirme avoir une enquête en cours sur l'acquisition des vaccins anti-Covid dans l'UE, a-t-il indiqué dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. Cette confirmation exceptionnelle intervient en raison d'un intérêt extrêmement élevé du public (sur cette question). Aucun autre détail ne sera rendu public à ce stade, ajoute l'EPPO. Face aux ravages de la pandémie de coronavirus qui a atteint l'Europe début 2020, la Commission européenne avait décidé de procéder à l'achat groupé de vaccins pour le compte des 27 Etats membres. Le taux de pauvreté est resté quasi stable en France en 2020, à 14,6% de la population, malgré la crise du Covid, indique vendredi l'Insee, confirmant ainsi son diagnostic provisoire publié fin 2021. L'institut d'études statistiques maintient (...) son estimation provisoire, qui faisait état d'une stabilité du taux de pauvreté, et son diagnostic sur 2020: les mesures de soutien déployées ont permis d'éviter la hausse de la pauvreté, souligne-t-il dans une note d'analyse expliquant en détails ses choix méthodologiques. Covid-19: le Comité scientifique de vaccination recommande la vaccination des 5-11 ans souffrant de maladies chroniques Le calcul du taux de pauvreté - c'est-à-dire la proportion de la population dont les revenus sont inférieurs à 60% du revenu médian - peut résulter de différentes méthodes statistiques, qui donnent habituellement des résultats très proches, explique l'Insee. La pandémie a fait officiellement au moins 6.564.348 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.088.471), devant le Brésil (687.016), l'Inde (528.835) et la Russie (388.509). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami