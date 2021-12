Covid-19 au Maroc: 2 décès en 24 heures, 654 nouvelles contaminations et 2.658 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité allant jusqu’à 500 analyses quotidiennes, fait son escale à Larache pour accélérer la cadence des tests de dépistage, le 20 juin 2020.

© Copyright : Youssef EL Haffre / MAP

2 décès, 654 nouveaux cas de contamination et 237 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 23 et 24 décembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 2.658, alors que plus de 22,88 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 24 décembre 2021. © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 293 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 8 décès et 189 guérisons. Le pays totalise 215.723 cas de contamination, dont 6.213 décès et 148.406 guérisons. En Tunisie, 326 nouveaux cas de contamination, 18 décès et 163 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 722.123 cas de contamination, dont 25.509 décès et 694.680 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 69 nouveaux cas de contaminations, 1 décès et 36 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 40.308 cas de contamination au Covid-19, dont 38.894 guérisons et 860 décès. Covid-19: les vols de passagers depuis et vers le Maroc resteront suspendus jusqu'au 31 janvier 2022 Vingt-six responsables politiques ont été sanctionnés en Chine pour n'avoir pas su empêcher un foyer de Covid-19 dans la grande ville de Xi'an (nord), dont les 13 millions d'habitants sont confinés à la suite de nouvelles contaminations, a indiqué vendredi l'agence disciplinaire nationale. La Chine a maîtrisé avec succès l'épidémie sur son sol et n'a enregistré que deux morts en un an et demi. Elle reste toutefois mobilisée pour éviter tout foyer d'envergure avant les JO d'hiver de Pékin prévus en février 2022. Les fonctionnaires chinois n'ayant pas réussi à contenir l'épidémie dans leur province ou leur ville sont régulièrement réprimandés, voire limogés. La vaccination contre le Covid-19 a été déclarée obligatoire en Equateur dès l'âge de cinq ans, une première mondiale pour ce groupe d'âge, a annoncé le ministère de la Santé. Jusqu'ici, seule une poignée de pays ont rendu obligatoire la vaccination. Le Maroc a prolongé vendredi jusqu'à fin janvier 2022 la fermeture de ses frontières aériennes, en vigueur depuis le 29 novembre, pour lutter contre la propagation du variant Omicron. Cette fermeture devait initialement expirer le 31 décembre. Omicron: l’Afrique du Sud en passe d’en finir avec la 4e vague du Covid-19 Face à la cinquième vague de l'épidémie, la Haute autorité de santé (HAS) en France a recommandé que la dose de rappel de vaccin puisse être réalisée à partir de trois mois après la dernière injection, au lieu de cinq actuellement. Le gouvernement s'apprête à réduire ce délai à 4 mois. Des manifestants du collectif anti-passe sanitaire ont fait irruption jeudi dans l'hémicycle du Conseil régional de la Guadeloupe pour y passer la nuit, ce qui a été condamné par l'ensemble de la classe politique de cet archipel français des Antilles secoué par une crise sociale née d'une opposition à l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers. Les manifestants, qui se disent prêts à «passer Noël sur place», demandent à l'Etat de se joindre à la table des négociations, interrompues depuis deux semaines. «L'Etat ne négociera pas pour abroger une loi de la République votée au Parlement», a prévenu le gouvernement. Aux Pays-Bas soumis à des strictes restrictions sanitaires, le Premier ministre Mark Rutte a reconnu des «fautes» dans la gestion de la crise sanitaire. Selon lui, la campagne de rappel de vaccination «aurait pu commencer plus tôt». La pandémie a fait au moins 5.385.564 morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11h00 GMT. Covid-19 au Maroc: Omicron sera-t-il dominant dans les semaines à venir? En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts sont les Etats-Unis (815.423), le Brésil (618.228), l'Inde (478.133) et la Russie (302.369). Rapporté à la population, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou, la Bulgarie et la Bosnie. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Par Majda Benthami