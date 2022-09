© Copyright : MAP

Aucun décès, 18 nouveaux cas de contamination et 8 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 21 et 22 septembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 160, alors que plus de 6,8 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan fait état de 7 cas de contamination, aucun décès et 5 guérisons. Le pays totalise 270.619 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.266 guérisons.

En Tunisie, 182 cas de contamination, 4 décès et 342 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.345 cas de contamination, dont 29.246 décès et 1.132.072 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 3 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.787 cas de contamination au Covid-19, dont 994 décès.

Pfizer va proposer aux pays à revenus faibles ou moyens d'acheter jusqu'à six millions de traitements contre le Covid-19, certains à prix coûtant, via un mécanisme du Fonds mondial, a annoncé le groupe ce jeudi.

Le laboratoire avait noué un partenariat similaire avec l'Unicef en avril, alors pour quatre millions de doses.

Selon le nouvel accord, les traitements seront disponibles à 132 pays à partir de la fin de l'année, en fonction des autorisations sanitaires et de la demande, a précisé Pfizer dans un communiqué.

Le produit, commercialisé sous le nom de Paxlovid, sera proposé aux pays les plus pauvres à un prix coûtant et aux pays aux revenus plus élevés, selon une grille tarifaire par palier.

Dans le cadre de ses efforts destinés à rendre l'accès à ses produits plus équitables, le groupe pharmaceutique a par ailleurs conclu des accords de licence permettant à 38 laboratoires de fabriquer une version générique et moins coûteuse de ces pilules pour 95 pays.

Nouvelle étape dans la vaccination anti-Covid en France: la Haute autorité de santé a donné son feu vert à trois vaccins de dernière génération, adaptés à Omicron, pour une nouvelle campagne de rappel à l'automne, couplée à celle contre la grippe.

Pour les nouvelles injections, préconisées aux personnes à risque de forme sévère, à leur entourage et aux soignants, la HAS recommande, «de préférence, l'un des trois vaccins bivalents» - deux élaborés par Pfizer/BioNTech, le troisième par Moderna -validés récemment par l'Agence européenne du médicament, selon un communiqué.

Cette préconisation s'entend quel que soit le vaccin anti-Covid initialement administré à la personne.

Elle intervient alors que les contaminations de Covid-19 augmentent de nouveau en France depuis plus d'une semaine, laissant présager une possible huitième vague de l'épidémie au sortir de l'été, dont l'ampleur reste difficile à prévoir.

En France comme ailleurs en Europe, ces vaccins bivalents sont attendus avec l'espoir de disposer de meilleurs boucliers contre le Sars-CoV-2, avant de nouvelles vagues redoutées cet automne et en hiver.

Ces sérums, qui emploient la technologie de l'ARN messager comme la quasi-totalité des vaccins utilisés jusqu'alors, «ne sont pas des nouveaux vaccins mais des vaccins adaptés aux souches circulantes», a souligné la HAS, faisant un parallèle avec les vaccins anti-grippe.

Il s'agit en l'occurrence des vaccins de Moderna et de Pfizer/BioNTech ciblant la souche originale du virus et le variant BA.1 d'Omicron, et du vaccin de Pfizer/BioNTech ciblant la souche originale et les sous-variants BA.4 et BA.5 d'Omicron.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.533.774 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.079.206), devant le Brésil (685.569), l'Inde (528.403) et la Russie (386.341).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.