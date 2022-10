Covid-19 au maroc: 18 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 135 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité allant jusqu’à 500 analyses quotidiennes, fait escale à Larache pour accélérer la cadence des tests de dépistage, le 20 juin 2020.

© Copyright : Youssef El Haffre / MAP

Aucun décès, 18 nouveaux cas de contamination et 11 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 5 et 6 octobre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 135, alors que plus de 6,8 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 3 nouveaux cas de contaminations et aucun décès. Le pays totalise 270.693 cas de contamination, dont 6.880 décès et 182.327 guérisons. En Tunisie, 143 cas de contamination, 5 décès et 351 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.829 cas de contamination, dont 29.254 décès et 1.132.616 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 7 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.847 cas de contamination au Covid-19, dont 995 décès. Covid-19 au Maroc: levée des restrictions sanitaires à l’entrée du territoire marocain L'arrivée de vaccins anti-Covid adaptés aux variants en circulation ne rend pas leurs prédécesseurs obsolètes, a assuré hier, mercredi 5 octobre 2022, le ministère français de la Santé, admettant toutefois qu'il valait mieux recevoir une version actualisée dans le cadre de la campagne actuelle de rappel. Les vaccins classiques sont pas obsolètes et restent efficaces, en particulier contre les formes graves de la maladie, a déclaré un cadre de la Direction générale de la santé (DGS), qui dépend du ministère, lors d'une conférence de presse en ligne. Une campagne de rappel anti-Covid a été lancée lundi auprès des personnes les plus fragiles (plus de 60 ans, immunodéprimés...) dans un contexte de rebond des cas et des hospitalisations. Cette campagne accompagne l'arrivée de versions actualisées des vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech, qui ont été adaptés au variant Omicron, omniprésent depuis cette année. Pour autant, cette nouvelle génération de vaccins doit arriver progressivement en France -huit millions de doses disponibles d'ici à la fin octobre, près de 40 millions d'ici à la fin d'année-, ce qui pose la question de l'intérêt de recevoir un vaccin «classique» et datant d'avant l'arrivée d'Omicron. Ces derniers vaccins restent utiles et les autorités ne vont pas les mettre à la benne, a expliqué le cadre du ministère. Le préfet du département de Kounahiri, en Côte d'Ivoire, Mamadou Coulibaly, a procédé, mercredi 5 octobre 2022, au lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 des enfants de 12 à 17 ans au lycée Kouassigbé Bomisso de la ville. Mondial 2022: pas de vaccination contre le Covid obligatoire pour les supporters Mamadou Coulibaly, a appelé à cette occasion, les acteurs de l’éducation à sensibiliser les élèves, afin qu’ils adhèrent massivement à cette campagne de vaccination qui est le seul moyen de se protéger contre la maladie. Le directeur départemental de la Santé a pour sa part rassuré les parents sceptiques sur l’efficacité du vaccin, qui, pour lui, ne présente aucun danger pour l’organisme, mais renforce plutôt le système immunitaire. Depuis le début de la campagne national de la vaccination 29.980 habitants de Kounahiri se sont fait administrer le vaccin sur une population de 104.529 habitants. La pandémie a fait officiellement au moins 6.553.537 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.085.366), devant le Brésil (686.531), l'Inde (528.733) et la Russie (387.779). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami