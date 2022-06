Covid-19 au Maroc: 1.734 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 9.461 cas actifs

Une soignante porte dans sa main gantée des seringues contenant le sérum du vaccin Pfizer-BioNTech dans un centre de vaccination anti-Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Aucun décès, 1.734 nouveaux cas de contamination et 833 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 16 et 17 juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 9.461, alors que plus de 6,5 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 12 cas de contamination. Le pays totalise 265.964 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.455 guérisons. En Tunisie, 668 nouveaux cas de contamination et 483 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.043.540 cas de contamination, dont 28.646 décès et 1.029.368 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 8 cas de contamination et 6 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.283 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 58.191 guérisons. Officiel. Le roi Mohammed VI a contracté le Covid-19 La Thaïlande a annoncé vendredi la levée des dernières grandes restrictions mises en place dans le Royaume pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le port du masque à l'extérieur, obligatoire depuis la mi-2021, ne le sera plus dans les jours qui viennent. La date exacte doit encore être publiée dans la Gazette royale. Et le «Thaï pass», des documents de santé et de voyage exigés pour les visiteurs étrangers désireux de se rendre dans le pays, prendra fin à partir du 1er juillet. Les voyageurs devront encore montrer à leur arrivée leur certificat de vaccination ou passer un test Covid. Le secteur du tourisme, essentiel pour l'économie thaïlandaise et ravagé pendant les mois de verrouillage du Royaume, redémarre doucement. Quelque 1,6 million d'arrivées de touristes étrangers ont été enregistrées au cours des six premiers mois de 2022. Le continent africain a enregistré jusqu'à jeudi soir un total de 11.713.285 cas cumulés de Covid-19, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Le nombre de décès liés à la pandémie a atteint à la même date 253.719 cas, alors que les guérisons ont totalisé 11.073.375, précise CDC Afrique qui relève de l’Union africaine. Covid-19 au Maroc: les contaminations sont en hausse, mais la situation reste maîtrisée L'Afrique du Sud est le pays le plus touché avec 3.981.739 cas, souligne notamment CDC Afrique. Par région, l'Afrique australe arrive en tête suivie de l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Est et l’Afrique Centrale, est-il noté. L'Agence américaine des médicaments (FDA) a autorisé en urgence vendredi les vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et de Moderna pour les tout petits, ouvrant la voie à de premières injections désormais quasi-certaines dès la semaine prochaine aux Etats-Unis. Le vaccin de Moderna, en deux doses, est autorisé en urgence pour les enfants entre 6 mois et 5 ans. Celui de Pfizer, cette fois en trois doses, l'est lui entre 6 mois et 4 ans. Il s'agit de la dernière tranche d'âge n'ayant pas encore reçu cette protection aux Etats-Unis, comme dans de nombreux pays. La FDA a également approuvé, en même temps, le vaccin de Moderna pour les enfants de 6 à 17 ans. Le vaccin de Pfizer était lui déjà autorisé dès 5 ans dans le pays. Covid-19 au Maroc: Khalid Aït Taleb écarte tout durcissement des restrictions La pandémie a fait officiellement au moins 6.337.968 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.037.928), devant le Brésil (668.892), l'Inde (524.817) et la Russie (380.270). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui