Covid-19 au Maroc: 156 nouvelles contaminations en 24 heures, 6 décès et 3.723 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire, spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité de 500 analyses quotidiennes au maximum, fait escale à Larache, le 22 juin 2020, pour accélérer la cadence des tests de dépistage du virus.

6 décès, 156 nouveaux cas de contamination et 694 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 28 février et 1er mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 3.723, alors que plus de 5,77 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 81 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 4 décès et 76 guérisons. Le pays totalise 264.936 cas de contamination, dont 6.835 décès et 177.513 guérisons. En Tunisie, 476 nouveaux cas de contamination, 11 décès et 3.056 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 998.230 cas de contamination, dont 27.784 décès et 950.873 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un nouveau cas de contaminations et 2 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.633 cas de contamination au Covid-19, dont 979 décès et 57.604 guérisons. Covid-19 au Maroc: le ministère de la Santé annonce la fin de la vague Omicron L'Afrique du Sud n'a enregistré aucun décès lié au Covid en 48 heures, une première depuis mai 2020 pour le pays officiellement le plus touché du continent, ont annoncé mardi les autorités sanitaires du pays. L'Institut national des maladies transmissibles (NICD) a annoncé la nouvelle dans son recensement quotidien des cas, remontés de tout le pays, déclenchant un optimisme prudent. La dernière fois que le pays n'avait recensé aucun mort du Covid-19 à déplorer remonte au 12 mai 2020. La ruée vers les supermarchés a repris à Hong Kong avec une panique provoquée par des messages contradictoires de la part du gouvernement sur la possibilité d'un confinement de la ville au moment du dépistage de l'ensemble de la population en mars. Le centre financier asiatique connaît actuellement sa plus forte vague de Covid-19, enregistrant des dizaines de milliers de cas chaque jour, ce qui sature le système hospitalier et met à mal la stratégie «zéro Covid» de la ville. Les autorités ont prévu de tester les 7,4 millions d'habitants en mars et d'isoler chaque personne infectée, soit à demeure, soit dans un des camps en construction avec l'aide de la Chine. La reine Elizabeth II a tenu mardi deux audiences par visioconférence après avoir été forcée d'annuler des engagements la semaine dernière car elle était atteinte du Covid-19, a annoncé le palais de Buckingham. Covid-19: pourquoi la population du Maroc est-elle l'une des moins susceptibles de générer des variants? La santé de la monarque de 95 ans, testée positive au virus le 20 février, avait suscité l'inquiétude. Mais elle se porte désormais assez bien pour s'entretenir en vidéoconférence avec les nouveaux ambassadeurs du Tchad et de la principauté d'Andorre depuis le château de Windsor où elle réside. La semaine dernière, la Reine avait annulé des engagements similaires prévus avec des diplomates, car elle souffrait, selon ses services, de «légers» symptômes du Covid. Le laboratoire franco-autrichien Valneva a obtenu une autorisation d'utilisation d'urgence au Bahreïn pour son vaccin contre le Covid-19, ce qui représente la première autorisation pour son sérum, a-t-il annoncé mardi. L'agence de santé bahreïnie, NHRA, a accordé une autorisation pour l'utilisation d'urgence du vaccin inactivé et adjuvanté de Valneva contre le Covid, «VLA2001», indique la société dans un communiqué. L'obtention de cette autorisation fait suite à un processus de soumission progressive du dossier auprès de cette autorité. Valneva, qui avait signé un accord d'achat anticipé avec le Royaume de Bahreïn en décembre pour la fourniture d'un million de doses de son vaccin, prévoit de lui livrer les premiers lots à la fin du mois de mars. Vaccination anti-Covid-19: la Côte d’Ivoire a administré 10 millions de doses La pandémie a fait officiellement au moins 5.945.445 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 433 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (950.347), devant le Brésil (649.333) et l'Inde (513.843). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune