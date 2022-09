© Copyright : MAP

Aucun décès, 15 nouveaux cas de contamination et 15 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 28 et 29 septembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 114, alors que plus de 6,8 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan fait état de 8 cas de contamination, aucun décès et 5 guérisons. Le pays totalise 270.662 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.302 guérisons.

En Tunisie, 182 cas de contamination, 4 décès et 342 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.345 cas de contamination, dont 29.246 décès et 1.132.072 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 3 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.797 cas de contamination au Covid-19, dont 994 décès.

La vaccination contre le Covid-19 ne sera pas obligatoire pour les spectateurs du Mondial-2022 au Qatar, qui devront toutefois présenter un test négatif pour se rendre dans le pays, ont annoncé jeudi le gouvernement et le Comité suprême d'organisation.

«Les personnes arrivant au Qatar ne sont pas tenues d'effectuer une quarantaine, quel que soit leur statut vaccinal ou leur pays d'origine», précisent les organisateurs. Au comptoir d'enregistrement de son aéroport de départ, tout visiteur âgé de six ans et plus devra par contre présenter un résultat négatif de moins de 48h avant l'heure de départ pour un test PCR et de moins de 24h pour un test antigénique. Il ne sera pas nécessaire d'effectuer un nouveau test à l'arrivée.

Le port du masque sera obligatoire pour tous dans les transports publics et dans les établissements de santé. Toute personne testée positive pendant le tournoi devra s'isoler pendant 5 jours puis porter un masque pendant 5 jours. Les visiteurs de plus de 18 ans devront également télécharger l'application de traçage Ehteraz, requise pour pénétrer dans les lieux publics fermés.

Le nombre de naissances en France est reparti à la hausse en 2021, après six années de baisse, a indiqué jeudi l'Institut français de statistiques (Insee), qui relève notamment que les conceptions se sont accélérées au sortir de chaque confinement lié au Covid.

En 2021, 742.100 bébés sont nés en France, soit 0,9% de plus que l'année précédente. «Cette remontée met fin aux six années de baisse du nombre de naissances observées entre 2015 et 2020», précise l'Institut national de la statistique.

L'année 2021 avait pourtant elle aussi débuté avec un recul des naissances très marqué jusqu'à mi-février, ce qui correspond à des enfants conçus durant le premier confinement, au printemps 2020.

Le «contexte de crise sanitaire [liée au Covid] et de forte incertitude économique» a pu alors inciter les couples à «reporter leurs projets de parentalité», explique l'Insee, qui n'a pas observé le même phénomène de baisse des naissances neuf mois après le deuxième confinement de novembre 2020.

Les deux périodes de confinement ont en tout cas été suivies par une accélération du nombre de conceptions, relève l'institut. Résultat: le nombre de naissances a rebondi en mars et avril 2021, de même qu'à partir d'août 2021 où, jusqu'à la fin de l'année, le nombre de naissances a été chaque mois très supérieur à celui des mêmes mois de 2020.

La pandémie a fait au moins 6.543.263 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.082.286), devant le Brésil (685.930), l'Inde (528.584) et la Russie (386.054).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.