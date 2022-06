Covid-19 au Maroc: 1.258 nouvelles contaminations en 24 heures, un décès et 10.889 cas actifs

Une professionnelle de santé injecte une dose d'un vaccin anti-Covid-19 à un adolescent, au lycée Ibn Toumert à Casablanca. Le Maroc a débuté la vaccination des 12-17 ans, le 31 août 2021.

Un décès, 1.258 nouveaux cas de contamination et 691 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 18 et 19 juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 10.889, alors que plus de 6,5 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 4 cas de contamination. Le pays totalise 265.968 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.459 guérisons. En Tunisie, 668 nouveaux cas de contamination et 483 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.043.540 cas de contamination, dont 28.646 décès et 1.029.368 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 4 cas de contamination et 16 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.293 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 58.216 guérisons. Covid-19 au Maroc: pourquoi une quatrième dose de vaccin est proposée aux personnes vulnérables? Toutes les stations de métro de la capitale chinoise, Beijing, fermées en raison de la propagation du Covid-19, ont repris dimanche leur activité, a annoncé la commission municipale des transports. Les services de bus, interrompus dans le contexte de la pandémie, ont également repris leurs activités, a dit, pour sa part, le Beijing Public Transport Group. D'autres services de bus reprendront leurs activités avec le recul de la pandémie. Beijing a pratiquement coupé la chaîne de transmission d'un foyer d'infection au Covid-19 liée à un restaurant au centre-ville, et la situation épidémique dans la capitale s'améliore, a indiqué Xu Hejian, porte-parole du gouvernement municipal de Beijing, lors d'une conférence de presse. La capitale chinoise n'a signalé aucun nouveau cas de Covid-19 transmis localement samedi, a indiqué dimanche la commission municipale de la santé. Les autorités sanitaires américaines ont recommandé samedi les vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et de Moderna pour les tout petits, les Etats-Unis devenant ainsi le premier pays à rendre les injections de ces deux vaccins à ARN messager possibles dès 6 mois d'âge. Cette nouvelle a immédiatement été saluée par le président Joe Biden comme «un pas monumental dans la lutte contre le virus». «Ces vaccins sont sûrs et très efficaces, et vont donner aux parents la tranquillité d'esprit de savoir que leur enfant est protégé contre les cas les plus graves de Covid-19», a-t-il ajouté dans un communiqué. Covid-19: ce qu’ont gagné les laboratoires privés Vendredi, l'Agence américaine des médicaments (FDA) les avait déjà autorisés en urgence pour ces jeunes enfants -- qui ne pouvaient jusqu'ici pas être vaccinés avant 5 ans. Mais les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence sanitaire du pays, devaient encore les recommander pour que les injections puissent commencer, ce qui est maintenant chose faite. L'Afrique du Sud a salué samedi avec des réserves la levée temporaire des brevets sur les vaccins anti-Covid annoncée la veille par l'OMC, un accord obtenu après "une «bataille difficile» et réclamé depuis près de deux ans. «Nous avons obtenu un accord après une bataille difficile», a déclaré lors d'une conférence de presse à Johannesburg Ebrahim Patel, ministre du Commerce du pays qui avec l'Inde et les ONG réclamaient la levée des droits de propriété intellectuelle sur l'ensemble des dispositifs médicaux anti-Covid. L'Organisation mondiale du Commerce (OMC) a annoncé vendredi après des négociations marathon un accord entre les 164 Etats membres sur une levée des droits, toutefois immédiatement critiqué car limité aux vaccins et dans le temps. Tribune. Selon une étude scientifique marocaine, la lumière UV serait un anti-Covid-19 La pandémie a fait officiellement au moins 6.340.108 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.038.289), devant le Brésil (669.062), l'Inde (524.855) et la Russie (380.401). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi