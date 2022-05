Covid-19 au Maroc: 116 nouvelles contaminations en 24 heures, un décès et 784 cas actifs

Un soignant administre la troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19 dans un centre de vaccination à Azilal, le 24 janvier 2022.

Un décès, 116 nouveaux cas de contamination et 74 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 17 et 18 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 784, alors que plus de 6,35 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 5 cas de contamination. Le pays totalise 265.828 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.374 guérisons. En Tunisie, 519 nouveaux cas de contamination et 16 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.040.712 cas de contamination, dont 28.566 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 38 cas de contamination et 4 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.909 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.718 guérisons. Fin de l’exigence du test PCR à l’entrée du Maroc: ce que prévoit le nouveau protocole sanitaire Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a fustigé la négligence et la paresse des fonctionnaires qui ont aggravé l'épidémie de coronavirus dans le pays, ont rapporté mercredi les médias officiels, le nombre de cas dépassant désormais 1,7 million. Présidant une réunion de son parti mardi, le leader nord-coréen a déclaré qu'il y avait «un manque de maturité dans la capacité de l'État à faire face à la crise» et a critiqué «l'attitude non positive, la mollesse et l'inactivité des hauts responsables de l'État», a rapporté l'agence officielle KCNA. La Corée du Nord a enregistré 232.880 nouveaux cas de «fièvre» mardi soir, ce qui porte le bilan total à 1,72 million de cas, dont 62 décès, selon la même source. Depuis l'annonce du premier cas de Covid-19 en Corée du Nord, jeudi dernier, le dirigeant a pris personnellement en main la lutte contre l'épidémie, qui, selon lui, provoque «de grands bouleversements» dans le pays. Il a notamment ordonné un confinement national, sa population n'étant pas vaccinée, et a déployé l'armée pour qu'elle aide à lutter contre le coronavirus. Une grande ville portuaire chinoise située non loin de la Corée du Nord a lancé, de son côté, une campagne générale de tests PCR pour ses 7,5 millions d'habitants. Officiel. Annulation de l'obligation du test PCR pour accéder au territoire national La Chine est confrontée depuis plusieurs mois à un regain épidémique. Shanghai est confinée depuis début avril et la capitale Pékin tourne au ralenti, avec la fermeture de nombreux commerces et bureaux. Après avoir enregistré plusieurs cas, les autorités de Dalian (nord-est), située à environ 250 kilomètres de la frontière nord-coréenne, ont décidé de dépister leurs habitants. Les hommes seront testés le mardi, les femmes le jeudi et tout le monde le samedi. Les enfants âgés de 5 à 11 ans vont, à leur tour, pouvoir recevoir une dose de rappel du vaccin anti-Covid de Pfizer, ont annoncé mardi les autorités sanitaires américaines. L'Agence américaine des médicaments (FDA) a autorisé la dose de rappel pour cette tranche d'âge «afin d'offrir une protection continue contre le Covid-19», a-t-elle expliqué dans un communiqué. Un comité d'experts des Centre de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) doit se réunir jeudi pour examiner la question et recommander cette dose de rappel. Cette dernière doit être injectée 5 mois minimum après la première série de deux piqûres. Le dosage utilisé est de 10 microgrammes tant pour les injections initiales que pour la dose de rappel (contre 30 microgrammes pour les 12 ans et plus). Points de passage de Sebta et Melilia: la double obligation pass vaccinal-PCR supprimée La pandémie a fait officiellement au moins 6.292.499 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.027.285), devant le Brésil (665.277), l'Inde (524.293) et la Russie (377.869). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami