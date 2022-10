© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Aucun décès, 11 nouveaux cas de contamination et 26 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 1er et 2 octobre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 114, alors que plus de 6,81 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 3 cas de contamination et aucun décès. Le pays totalise 270.676 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.313 guérisons.

En Tunisie, 182 cas de contamination, 4 décès et 342 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.345 cas de contamination, dont 29.246 décès et 1.132.072 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 8 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.823 cas de contamination au Covid-19, dont 995 décès.

Le gouvernement allemand a décidé samedi de remettre en place plusieurs mesures sanitaires, visant à prévenir une éventuelle vague de contaminations au coronavirus en automne et en hiver.

A partir de ce samedi, le port des masques FFP2 devient obligatoire sur les liaisons locales en train et en bus, ainsi que dans des espaces publics intérieurs tels que les restaurants et les magasins, a assuré l'exécutif. Ces masques sont également obligatoires dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les cabinets médicaux, soutient la même source. Alors que les masques chirurgicaux suffisaient par le passé, ceux-ci ne seront acceptés que pour les enfants de 6 à 13 ans.

Par ailleurs, il devient obligatoire de mettre en place des mesures d'hygiène pour le commerce de gros et de détail ainsi que dans les entreprises et les événements des secteurs des loisirs, de la culture et du sport. En outre, un test peut aussi être requis dans les écoles et les crèches ainsi que pour les visiteurs dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Si les indicateurs de la pandémie se détériorent, les Länder pourront également renforcer les mesures sanitaires.

Les internationaux allemands du Bayern Munich Thomas Müller et Joshua Kimmich ont été testés positifs au Covid-19 samedi et seront ainsi absents lors du match de Ligue des champions contre les Tchèques de Plzen mardi.

Les Munichois, vainqueurs du Bayer Leverkusen (4-0) vendredi soir à l'Allianz Arena, reçoivent les Tchèques de Plzen mardi (18h45) pour la 3ème journée de la phase de groupes de la C1 et l'entraîneur Julian Nagelsmann devra faire sans Kimmich et Müller.

La présence de Kimmich et Müller pour le Klassiker au Westfalenstadion contre le Borussia Dortmund samedi prochain (18h30) est ainsi incertaine, puisqu'ils ne pourront sortir de l'isolement au mieux que jeudi.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.549.623 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.084.803), devant le Brésil (686.097), l'Inde (528.655) et la Russie (387.372).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.