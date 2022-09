Covid-19 au Maroc: 10 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 144 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité allant jusqu’à 500 analyses quotidiennes, fait escale à Larache pour accélérer la cadence des tests de dépistage, le 20 juin 2020.

© Copyright : Youssef El Haffre / MAP

Aucun décès, 10 nouveaux cas de contamination et 26 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 22 et 23 septembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 144, alors que plus de 6.808.572 personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan fait état de 6 cas de contamination, aucun décès et 7 guérisons. Le pays totalise 270.625 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.273 guérisons. En Tunisie, 182 cas de contamination, 4 décès et 342 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.345 cas de contamination, dont 29.246 décès et 1.132.072 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 3 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.787 cas de contamination au Covid-19, dont 994 décès. Covid-19: le Cameroun lance une vaste enquête sur la prévention Hong Kong va lever la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les personnes arrivant de l'étranger, a annoncé le chef de l'exécutif vendredi, mettant fin à plus de deux années et demie d'isolement international du centre financier. Les voyageurs devront toutefois se soumettre à un test PCR à leur arrivée et ne seront pas autorisés à se rendre dans les bars et les restaurants pendant les trois premiers jours. Et les touristes courent toujours le risque d'être isolés dans une chambre d'hôtel, ou, dans le pire des cas, d'être envoyés en camp de quarantaine, s'ils sont testés positifs au coronavirus à leur arrivée à Hong Kong. Les quotas d'arrivées en provenance de Chine continentale vont également être supprimés, a précisé le gouvernement. La levée des restrictions, très attendue, va apporter un soulagement aux habitants et aux entreprises qui réclamaient que la place financière asiatique suive la tendance mondiale en autorisant de nouveau les voyages sans contraintes. Le gouvernement faisait face à une pression croissante de la part des résidents, des chefs d'entreprise et même de certains de ses propres conseillers en matière de santé publique, pour mettre fin à la quarantaine, notamment après une vague épidémique en début d'année. Les contaminations au Covid-19 ont accéléré ces derniers jours en France après une reprise entamée début septembre, mais avec des conséquences encore incertaines à l'hôpital, ont détaillé les autorités sanitaires. Des chiffres plus actualisés sont toutefois disponibles: jeudi, 38.464 cas ont été signalés, contre moins de 34.000 une semaine plus tôt. Après l'abattage de la totalité de son immense cheptel de visons pour lutter contre le Covid-19, le Danemark, ancien premier exportateur mondial, va réautoriser leur élevage, a annoncé vendredi le ministère de l'Agriculture. Les éleveurs devront se tenir à un modèle strict de prévention et de contrôle des infections élaborés par les autorités vétérinaires et de santé, est-il précisé. Mauritanie: après le Covid-19, Oasis Live pour relancer les activités musicales Dès novembre 2020, le gouvernement danois avait mené en urgence une immense campagne d'abattage de plus de 15 millions de visons, seule bête identifiée avec certitude à ce jour comme pouvant à la fois contracter le Covid-19 et recontaminer l'homme. La mesure avait été prise à toute vitesse pour combattre les risques de mutation du coronavirus chez l'animal à fourrure, et tout élevage avait ensuite été interdit en 2021 et 2022. La campagne d'abattage a tourné au cauchemar politique pour l’exécutif social-démocrate, car il s'est ensuite avéré que le gouvernement n'avait aucune base légale pour l'imposer aux éleveurs. La pandémie a fait officiellement au moins 6.533.774 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.079.206), devant le Brésil (685.569), l'Inde (528.403) et la Russie (386.341). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami