Aucun décès, 10 nouveaux cas de contamination et 6 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 29 et 30 septembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 118, alors que plus de 6,81 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan fait état de 6 cas de contamination, aucun décès et 4 guérisons. Le pays totalise 270.668 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.306 guérisons.

En Tunisie, 182 cas de contamination, 4 décès et 342 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.345 cas de contamination, dont 29.246 décès et 1.132.072 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 10 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.812 cas de contamination au Covid-19, dont 995 décès.

Deux semaines après le lancement de sa campagne automnale de (re)vaccination contre le covid-19 et l'envoi de l'ensemble des invitations au public cible - les personnes de 50 ans et plus, les immunodéprimés et le personnel d'aide et de soins -, la Wallonie va à nouveau permettre la vaccination sans rendez-vous dans ses centres, annonce vendredi la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale.

Concrètement, dès lundi 3 octobre, les 22 centres de vaccination déployés sur le territoire wallon seront accessibles sans rendez-vous à la population. L'ensemble des citoyens de 18 à 49 ans qui souhaitent recevoir leur dose booster sur base volontaire et qui se trouvent dans les conditions, ainsi que celles et ceux qui ont reçu une invitation pourront donc aller se faire vacciner plus facilement.

Par ailleurs, les 18-49 ans qui respectent les délais entre deux doses et qui souhaitent s'assurer d'un rendez-vous fixe peuvent toujours s'inscrire via QVAX.

La vaccination contre le Covid-19 ne sera pas obligatoire pour les spectateurs du Mondial 2022 au Qatar, qui devront toutefois présenter un test négatif pour se rendre dans le pays, ont annoncé jeudi le gouvernement et le Comité suprême d'organisation.

«Les personnes arrivant au Qatar ne sont pas tenues d'effectuer une quarantaine, quel que soit leur statut vaccinal ou leur pays d'origine», précisent les organisateurs.

Au comptoir d'enregistrement de son aéroport de départ, tout visiteur âgé de six ans et plus devra par contre présenter un résultat négatif de moins de 48 heures avant l'heure de départ pour un test PCR et de moins de 24 heures pour un test antigénique. Il ne sera pas nécessaire d'effectuer un nouveau test à l'arrivée.

Le port du masque sera obligatoire pour tous dans les transports publics et dans les établissements de santé. Toute personne testée positive pendant le tournoi devra s'isoler pendant 5 jours, puis porter un masque pendant 5 jours. Les visiteurs de plus de 18 ans devront également télécharger l'application de traçage Ehteraz, requise pour pénétrer dans les lieux publics fermés.

La pandémie a fait au moins 6.543.263 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.082.286), devant le Brésil (685.930), l'Inde (528.584) et la Russie (386.054).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.