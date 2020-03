© Copyright : DR

Sur instructions royales, les FAR ont installé un hôpital militaire de campagne à l’aéroport militaire de Benslimane. Cette structure médicale doit recevoir des Marocains établis dans certains pays frappés de plein fouet par l’épidémie de coronavirus (Covid-19).

Sur instructions du roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'état major général des FAR, un hôpital militaire de campagne a été installé à l'intérieur de l’aéroport militaire de Benslimane (région de Casablanca-Settat).

L'information a été annoncée par le forum «Far-Maroc» sur ses comptes officiels sur plusieurs réseaux sociaux.

Selon cette source, cette structure devra recevoir des Marocains qui seraient éventuellement rapatriés d’Italie, pays frappé de plein fouet par l’épidémie du coronavirus Covid-19, et qui accueille une forte communauté de Marocains, estimée à près de 700.000 personnes.

La particularité de l'aéroport militaire de Benlimane est qu’il se trouve à proximité d’un autre aéroport, civil, ce fait permettra de limiter de manière conséquente les contacts qui pourraient avoir lieu entre certains Marocains infectés par le virus et la population qui vit dans la région de Benslimane.

A titre de rappel, l'aéroport militaire de Benslimane avait accueilli les 167 Marocains rapatriés de Wuhan, en Chine, sur instructions royales, et qui après une période de confinement (dans un établissement hospitalier à Meknès et à l'hôpital militaire de Rabat), ont tous été déclarés non porteurs du Covid-19, à la fin de la période définie pour l'incubation de ce virus.

A ce jour, jeudi 12 mars 2020, le Maroc a confirmé six cas de contamination au coronavirus Covid-19 sur son sol.

Une femme, octogénaire est décédée à Casablanca, mardi 10 mars 2020, à cause de complications médicales liées à des maladies antérieures, liées au coronavirus qu'elle avait contracté à Bologne, au nord de l'Italie, d'où elle était arrivée quelques jours auparavant.

Le dernier cas confirmé au Maroc d'une personne diagnostiquée positive au coronavirus remonte quant à lui à hier, mercredi 11 mars. Il s'agit d’une femme, Franco-Sénégalaise, âgée de 64 ans, arrivée à Fès, le 5 mars 2020.