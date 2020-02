© Copyright : DR

Le Centre de virologie, des maladies infectieuses et tropicales de l’Hôpital militaire de Rabat, où sont admis une partie des Marocains rapatriés de Wuhan, est une structure adaptée pour l’accueil et la prise en charge de personnes dans cette situation. Explications.

Ce centre, inauguré le 7 mars 2016 par le roi Mohammed VI, chef Suprême et chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales, accueillera une partie de ces Marocains, qui seront placés en observation, encadrés par une étroite surveillance médicale durant 20 jours, sous la supervision d’équipes dédiées et formées à cette fin.

Le Centre de virologie de l'Hôpital militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat a été minutieusement aménagé et équipé par tous les dispositifs médicaux nécessaires, afin de préserver la sécurité sanitaire des Marocains rapatriés de Wuhan, et celle des membres de leur famille qui leur rendraient visite, tout en assurant à tous le maximum de confort durant cette période d’observation.

Ce centre est, par ailleurs, doté d’équipements de pointe qui lui permettent de remplir sa mission de diagnostic et de traitement des maladies infectieuses virales, bactériennes, parasitaires et mycosiques, ainsi que de prendre en charge des maladies hautement contagieuses, nécessitant le confinement de personnes qui y auraient été exposées, notamment en ce qui concerne les pathologies tropicales et celles liées aux voyages.

Ce centre comporte deux unités de confinement (isolement) de niveau III (grippes pandémiques, fièvres hémorragiques virales, infections chez l’immunodéprimé) et de niveau II (maladies à transmission vectorielle, infections digestives, infections associées aux soins, infections communautaires), abritant du matériel biomédical et médico-technique, ainsi que les moyens de protection, aux normes internationales en vigueur, de son personnel et des patients admis.

Le Centre de virologie, des maladies infectieuses et tropicales comprend également un hôpital de jour, permettant, d'une part, la prise en charge diagnostique et thérapeutique de l’infection VIH/SIDA, des infections sexuellement transmissibles et des hépatites virales, et, d'autre part, l’administration et la surveillance de protocoles thérapeutiques programmés ou prescrits dans le cadre d’une urgence. Des consultations dans le cadre de la médecine de voyage peuvent également y être menées.

Édifié sur un terrain d'une superficie de 5.575 mètres carrés, le Centre de virologie, des maladies infectieuses et tropicales dispose également d’un laboratoire de virologie, en charge de la manipulation de pathogènes dangereux pour l'humain et l’environnement. Il est également à même de développer des techniques et des tests nouveaux pour faire face à des virus émergents ou ayant muté, mais aussi d'effectuer une veille épidémiologique et d'organiser des activités liées à la biosécurité.