Kiosque360. Les mesures sanitaires déployées par les autorités compétentes marocaines pour contrôler les entrées dans le royaume et riposter au mystérieux «Coronavirus» seront mises à rude épreuve, ce mardi 28 janvier.

Les projecteurs seront braqués, ce mardi 28 janvier à vingt heures, sur l’aéroport international Mohammed V de Casablanca. L’événement n’est autre que l’atterrissage du premier avion de la RAM en provenance de la Chine, depuis l’apparition du virus mystérieux qui ne cesse d’interpeller les autorités sanitaires du monde et de faire des victimes dans le pays le plus peuplé du monde. A ce propos, fait remarquer le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui rapporte l’information dans son édition de ce mardi, les mesures sanitaires déployées par les autorités compétentes marocaines pour contrôler les passagers et riposter au virus seront mises à rude épreuve.

«Un premier test sérieux pour le Maroc», écrit ainsi le quotidien. Ce vol de la RAM sera un véritable thermomètre qui révélera l'éventuelle contamination d’un passager. Jusqu’à présent, précise le journal en s’appuyant sur des sources à l’aéroport international Mohammed V, la situation demeure normale et aucun cas n’a été suspecté parmi les passagers qui arrivent au Maroc ou transitent par l’aéroport. Ce qui ne veut pas dire que le risque n’est pas présent, ajoutent les sources du quotidien. C’est pourquoi la vigilance doit être de mise et le contrôle rigoureux à l’entrée comme à la sortie, souligne Al Ahdath Al Maghribia.

Par ailleurs, poursuit le journal, les opérateurs touristiques, en Europe, ont décidé de suspendre tous les voyages organisés en Chine, en raison de la propagation du virus dans le pays où le nombre de victimes ne cesse d’augmenter. Au Maroc, fait remarquer le quotidien, les opérateurs touristiques marocains n’ont pas encore riposté par la suspension de la destination Chine. Le quotidien écarte d'ailleurs cette option, puisque le Maroc compte sur les touristes chinois pour promouvoir le secteur touristique. Mais, si le virus venait à être signalé, l’approche pourrait changer.