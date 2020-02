© Copyright : DR

Kiosque360. Une véritable panique a régné sur l’hôpital provincial Ibn Zohr à Marrakech quand un couple français soupçonné de porter le coronavirus y a été transféré. Mais il n’en fut rien.

Ils venaient d’atterrir à Marrakech, mais soupçonnés de porter le coronavirus, ils ont illico, et depuis l’aéroport, été transférés vers l’hôpital provincial Ibn Zohr, nous apprend le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce vendredi 7 février 2020. Le dispositif de sécurité qui les a accompagnés, un véritable convoi de la gendarmerie, a provoqué un véritable état de panique au sein de l’établissement. Au point que le personnel s’est précipité pour s’équiper en protections diverses.



Soumis à des examens et tests médicaux poussés, le couple français en question s’est avéré sain et sauf. Contrairement aux craintes de départ, il ne souffre d’aucune forme de coronavirus.



Rappelons, et c’est l’Organisation mondiale de la Santé qui le dit, que le Maroc dispose des compétences techniques nécessaires à l'établissement du diagnostic du nouveau coronavirus, le 2019-nCoV, et ce, dans plusieurs de ses laboratoires.

Les kits nécessaires ont été pourvus en quantités suffisantes, et un approvisionnement plus conséquent est prévu dans deux à trois semaines.



Le dimanche 2 février dernier, 167 ressortissants marocains, dont 52 femmes, qui se trouvaient dans la ville de Wuhan, dont l'accès est aujourd'hui fermé, ont été rapatriés de Chine. Les passagers ont atterri à l'aéroport de Benslimane, puis placés à l'isolement à l’hôpital Sidi Saïd de Meknès et à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat.



Pour éviter l'infection par cette maladie et prévenir la transmission des virus respiratoires en général, le ministère de la Santé recommande aux citoyens de respecter scrupuleusement les règles d'hygiène habituelles, à savoir se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d'éternuements et éviter tout contact étroit avec les malades présentant des symptômes d'infection respiratoire.



Le Maroc a instauré le contrôle sanitaire dans les ports et aéroports internationaux, en vue de détecter précocement tout éventuel cas importé, et d'enrayer la propagation du virus Corona, le cas échéant.



Le ministère de la Santé affirme qu'il continue de considérer que "le risque de propagation du virus sur le territoire national est faible et confirme, encore une fois, qu’aucun cas suspecté ni confirmé n’a été enregistré à ce jour".