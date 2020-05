© Copyright : DR

Kiosque360. Le premier laboratoire mobile pour le dépistage du Covid-19 est opérationnel depuis samedi dernier. Afin de passer à l’étape de dépistage massif, d’autres seront prochainement équipés pour effectuer des tests dans les zones éloignées.

Le ministère de la Santé a commencé à équiper des laboratoires d’analyses médicales mobiles pour le dépistage du coronavirus dans les zones reculées. Ces unités, supervisées par des équipes d’infirmiers et de techniciens, visent à renforcer la stratégie de dépistage massif adoptée actuellement. Le conseiller du ministre de la Santé, Hafid Zahri, indique que le premier laboratoire itinérant a été équipé par l’Institut national d’hygiène de Rabat. Cette unité, ajoute-t-il, est opérationnelle depuis samedi dernier et va s’ajouter aux 17 laboratoires agréés, pour augmenter la capacité de dépistage du Covid-19.



Le ministère de la Santé compte augmenter le nombre de laboratoires fixes et mobiles dans le but d'effectuer un maximum de tests. L'objectif est de détecter rapidement les cas-contacts et d’en faire le suivi. L’expert statisticien en santé, Driss Habachi, souligne que, dans le cadre de l’élargissement du diagnostic précoce et collectif des citoyens, ces laboratoires mobiles vont accélérer le rythme du dépistage local et dans les zones éloignées susceptibles d’être affectées par la pandémie. Ce qui permettra, poursuit-il, d’accélérer la cadence du suivi médical, du traçage des contaminations et de l’anticipation du traitement.



Driss Habachi précise encore, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du lundi 18 mai, que ces laboratoires mobiles vont s’ajouter à ceux déjà agréés, en attendant que l’opération de contrôle et de sélection soit terminée pour accréditer les laboratoires privés. La mise en service des unités mobiles va de pair avec le nouveau plan du ministère de la Santé qui vise à réaliser 10.000 tests par jour. Selon des sources autorisées, l’approche du stade 3 de la pandémie de Covid-19 (plus de 10.000 cas confirmés) demande à opter pour la détection des cas-contacts ou soupçonnés d’être infectés par le virus.



Selon les mêmes sources, il faut désormais s’orienter vers un dépistage massif, bien que cette opération nécessite des moyens logistiques, humains et financiers considérables. Néanmoins, le Maroc a pu se doter de l’essentiel de ces moyens, avec la participation de 17 centres d’analyses qui seront renforcés par des laboratoires privés. Il faut souligner que plusieurs pays ont eu recours aux laboratoires mobiles pour aller vers les citoyens et accélérer le rythme du dépistage, afin que les équipes médicales puissent maîtriser et circonscrire la propagation de la pandémie.