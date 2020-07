© Copyright : DR

220 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés dans le Royaume, du mardi 21 au mercredi 22 juillet. Les cas testés positifs s'élèvent au nombre de 17.962. Voici le bilan de la propagation du coronavirus au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

Le ministère de la Santé a recensé 5 décès, mais 247 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel à 285 morts et 15.636 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc, le 2 mars 2020.

Le nombre de décès reste très bas, comparé à la moyenne mondiale. D'ailleurs, le ministère de la Santé a mis en avant, une fois encore, le taux de létalité (c'est-à-dire le nombre de patients décédés par rapport au total de personnes contaminées), qui baisse chaque jour davantage.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après le résultat d'analyses effectuées en laboratoire s’élève à 18.807 , ce qui porte le nombre global de tests de dépistage réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 1.047871.

Pour suivre en temps réel l’évolution de la pandémie au Maroc, il suffit de cliquer sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, la situation devient inquiétante en Algérie qui a franchi à la fois la barre des 24.000 contaminations et celle de 1.000 morts, mais dont la petite capacité de tests quotidiens porte à croire que la situation réelle est bien pire.

En Algérie, 594 nouveaux cas de Covid-19 et 11 décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 24.872 alors que le nombre de décès s’élève à 1.111, annonce ce mercredi 22 juillet une source officielle à Alger.

En Tunisie, 15 nouveaux cas, zéro décès et 6 guérisons ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Au total, le pays dénombre toujours 1.389 cas de contamination, dont 50 morts et 1.103 guérisons.

Avec 62 nouveaux cas lors de la journée du 21 juillet, la Mauritanie a enregistré 194 guérisons et surtout zéro décès en 24 heures. Suite à cela, le pays compte depuis le début de la pandémie 5.985 cas de coronavirus, dont 3.826 guérisons et 155 décès.

Dans le reste de l’Afrique, la tendance à la hausse des cas de Covid-19 en Afrique du Sud devrait pousser le reste du continent africain à renforcer la surveillance du virus, a alerté lundi soir l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'Afrique du Sud a signalé 26.734 nouveaux cas et 229 décès le week-end dernier, ce qui en fait le quatrième pays le plus touché au monde, derrière les Etats-Unis, le Brésil et l'Inde.

"L'Afrique du Sud peut malheureusement être un précurseur, elle peut être un avertissement pour ce qui va se passer dans le reste de l'Afrique. Je pense donc qu'il ne s'agit pas seulement d'un avertissement pour l'Afrique du Sud... Nous devons prendre très au sérieux ce qui se passe en Afrique", a déclaré lundi soir le directeur des situations d'urgences sanitaires à l'OMS, Michael Ryan, en conférence de presse virtuelle depuis Genève.

Au-delà de la situation sud-africaine, l'agence onusienne y voit un signal sur les défis auxquels seront confrontés les pays africains "si des mesures urgentes ne sont pas prises". "Je suis très préoccupé par le fait que nous commençons à voir une accélération de la maladie en Afrique, et nous devons tous prendre cela très au sérieux" et faire preuve de solidarité envers les pays concernés, a ainsi insisté le responsable de l'ONU.

A noter que l'Afrique du Sud a franchi la barre des 5.000 morts dimanche. Prétoria recense exactement 5.033 décès pour 364.328 cas confirmés de Covid-19. Au moins 191.059 personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries dans ce pays.

Certains pays d'Afrique australe et orientale ont également signalé une augmentation significative du nombre de cas au cours de la semaine dernière. Selon l'OMS, la progression a atteint 31% au Kenya, 26% en Ethiopie, 50% à Madagascar, 57% en Zambie, 69% en Namibie et 66% au Botswana.

"Même si le nombre de cas dans ces autres pays est plus faible pour l'instant, je pense que nous commençons à observer une accélération continue de la transmission dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne et je pense que cela doit être pris très, très au sérieux", a ajouté M. Ryan.

Après l'Afrique du Sud, les pays les plus touchés sur le continent africain sont l'Egypte avec 4.352 morts (88.402 cas), le Nigeria avec 789 morts (36.663 cas), le Cameroun avec 373 décès (16.157 cas) et le Ghana avec 148 décès (27.667 cas).

Dans le monde, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 616.965 morts depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11h00 GMT. Plus de 14.977.470 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 142.068 décès, devant le Brésil (81.487), le Royaume-Uni (45.422), le Mexique (40.400) et l'Italie (35.073).

La Belgique, qui comptait mercredi 64.258 cas recensés depuis le début de la pandémie et 9.805 décès, enregistre une augmentation significative des contaminations par le Covid-19, et doit "agir vite" pour éviter de nouvelles mesures de confinement, a averti le Centre national de crise.

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 85 décès pour 100.000 habitants.

L'Australie a annoncé mercredi 501 nouveaux cas de coronavirus, soit le décompte le plus élevé depuis l'arrivée de la pandémie sur l'île-continent, peu touchée jusqu'ici avec près de 13.000 cas de Covid-19 et 128 morts pour une population totale de 25 millions d'habitants.

Il est encore trop tôt pour évaluer le bilan exact de la mortalité due au Covid-19 en France, notamment en raison des incertitudes sur les décès survenus à domicile, a prévenu mercredi l'agence sanitaire Santé publique France.

"Le nombre de décès directement associés à l'épidémie de Covid-19 ne peut être déterminé précisément à cette étape", conclut-elle alors que 18.861 décès dans les hôpitaux et 10.335 décès dans les Ehpad et les établissements médico-sociaux ont été officiellement comptabilisés comme liés au coronavirus, soit un total de 29.186 entre le 2 mars et le 31 mai (le chiffre a depuis dépassé les 30.000).

La gouverneure de Tokyo a appelé mercredi ses administrés à rester chez eux à la veille d'un long week-end au Japon, alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens est en nette augmentation dans la capitale nippone.

La Chine a accusé les Etats-Unis de diffamation après l'inculpation de deux Chinois mis en cause pour des attaques informatiques contre des entreprises californiennes engagées dans la recherche d'un vaccin anti-Covid-19.

Le développement d'un vaccin ou d'un traitement contre le nouveau coronavirus sera un élément fondamental pour permettre aux JO-2020, reportés d'un an, de pouvoir s'ouvrir le 23 juillet 2021, a déclaré mercredi le président du comité d'organisation Yoshiro Mori.

"Si la situation continue telle qu'elle l'est en ce moment, nous ne pourrons pas [organiser les Jeux]", a ajouté le responsable. Les JO-2020 auraient dû s'ouvrir ce vendredi sans le report lié à la pandémie.