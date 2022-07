Rencontre entre les étudiants de la Delftse School et ceux de l’École Euromed d’Architecture, à Fès, le 13 juillet 2022.

© Copyright : DR

Les étudiants de l’École Euromed d’Architecture, de Design et d’Urbanisme de l’UEMF -Fès ont accueilli ceux de l’École Néerlandaise d’Architecture Delftse School.

Dans le cadre du renforcement de sa coopération internationale, et du lancement des jalons d’une coopération à venir, incluant, entre autres, la mobilité estudiantine et de recherche, la Professeure Iman Meriem Benkirane, Directrice de l’École Euromed d’Architecture, de Design et d’Urbanisme (EMADU), composante de l’Université Euromed de Fès (UEMF), a reçu le mardi 13 juillet dernier un groupe de 24 étudiants de l’École Néerlandaise d’Architecture de Delftse School ainsi que leur Professeur.

Accompagné de Aziza Chaouni, Professeure associée à l’Université de Toronto Ingénieure Civil, Architecte, et titulaire de nombreux prix pour ses travaux qui ont fait l’objet d’exposition au niveau international, le groupe d’invités, qui visitent le Maroc et la ville de Fès en particulier pour la première fois, a été accueilli au sein de l’éco-campus de l’UEMF, dans lequel une séance de travail s'est déroulée.

Au-delà du fait d’échanger sur les différentes approches pédagogiques des deux institutions, cette rencontre a favorisé le partage de connaissances à travers des présentations et des points de vue sur des projets architecturaux opérationnels portés par les deux pays. L'objectif est de donner lieu à des réflexions, des productions de connaissances et des perspectives nouvelles à de futurs architectes, marocains et néerlandais.