En tout, 449 produits du terroir ont été consacrés à la cinquième édition du concours marocain des produits du terroir. La remise des prix, organisée le week-end dernier, a été présidée par le ministre de l’Agriculture, de la pêche, du développement rural et des eaux et forêts à l’agropole de Berkane.

Sept prix ont été décernés lors de la cinquième édition du concours marocain des produits du terroir. Le miel multifleurs de la Coopérative Douahaj de la Région Rabat-Salé-Kénitra, l’huile d’argane de la Coopérative Agricole Féminine Toudert de la Région Souss-Massa et l’huile d’olive de la Coopérative Fritissa de la Région Fès-Meknès ont été primés lors de cette cérémonie présidée par Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche, du développement rural et des eaux et forêts.

Figurent également parmi les produits du terroir primés le week end dernier à l'agropole de Berkane, le fromage Tomme de chèvre de la Coopérative Ajbane Chefchaouen de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, les dattes Mejhoul de la Coopérative Wahat Charradi de la Région Drâa-Tafilalet et le couscous de maïs de la Coopérative Sayidati de la Région Rabat-Salé-Kénitra.

Au total, 449 médailles dont 156 d’or, 133 d’argent et 160 de bronze ont été décernés. Les principaux produits primés sont : les miels, l’huile d’olive, l’Argane, les agrumes, les dattes et les couscous.

«C’est un évènement très important pour encourager les producteurs locaux au sein des coopératives des produits du terroir. Cela entre dans le cadre de la stratégie du plan Generation Green dans l’objectif d’organiser ce secteur en apportant aux coopératives agricoles une subvention et un accompagnement ciblé et régulier » déclare Mohamed Saddiki, pour Le360.

Nezha Msseddeq, présidente d’une coopérative d’agrumes de Madagh se dit heureuse d’avoir enfin pu décrocher la tant attendue médaille d’or à sa deuxième participation à ce concours. «Nous avons décroché la médaille d’or avec notre produit la clémentine de Berkane. C’est un rêve qui se réalise » lance t-elle.

Le Concours Marocain des Produits du Terroir a été lancé en 2014 par le ministère de tutelle.

Cette initiative sert de catalyseur pour renforcer l’esprit de compétitivité entre les petits producteurs des produits du terroir et accompagner les coopératives agricoles dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’offre nationale en produits de terroir, améliorer les revenus des bénéficiaires et répondre aux exigences d’un marché de plus en plus compétitif à l’échelle nationale et internationale.