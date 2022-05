Les coopératives de la région de l’Oriental vont bientôt bénéficier d’un plan d’accompagnement et de renforcement de leurs capacités de production, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi. Le journal indique, en effet, qu’un appel à manifestation d’intérêt a été lancé, dans le cadre du programme Délio, par l’Agence de l’Oriental en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Office du développement des coopératives (ODCO) et l’Office national du conseil agricole (ONCA). Notons que l’objectif est de soutenir et de développer l’emploi dans la région de l’Oriental.

«Le programme de développement local intégré de l’Oriental Délio a été initié par l’Agence de l’Oriental et le programme des Nations Unies pour le développement, et ce dans l’objectif d’apporter un appui aux acteurs locaux dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté et particulièrement son produit spécifique numéro quatre visant la valorisation des filières de produits locaux, la réalisation de projets socioéconomiques et la promotion de l’employabilité, notamment des jeunes et des femmes», souligne-t-on dans le document de l’appel à manifestation d’intérêt. Cet appel, ouvert jusqu’au 12 juin 2022, a pour objet la professionnalisation des groupements des producteurs (coopératives) pour améliorer leur activité de production et de valorisation à travers le renforcement de leurs capacités et l’optimisation de la chaîne de production en équipements et matériels nécessaires, selon le besoin prioritaire.

«Sont concernées par cet appel les coopératives agricoles et agroalimentaires, les coopératives artisanales et les coopératives de l’écotourisme. Ainsi, la cible peut bénéficier, selon la même source, de plusieurs appuis dont notamment les volets d’accompagnement et d’appui, à savoir la formation, le renforcement des capacités techniques et enfin l’équipement. Cela concerne tout ce qui est en liaison avec le processus de production», conclut Aujourd’hui Le Maroc.