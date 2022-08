© Copyright : Said Kadry / Le360

Une ambiance de liesse règne dans la colonie de vacances organisée jusqu’au 25 août à Tanger au profit d’enfants venus d’Al-Qods. Cette 13ème édition est intitulée «Édition d'Al Inbiâat».

«Je remercie chaleureusement Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour cet accueil chaleureux et pour cette ambiance familiale. Mes remerciements vont également à tous les Marocains pour leur générosité et leur amour. Cette colonie de vacances nous fait connaitre la culture marocaine», confie un enfant maqdessi à Le360. Ce témoignage illustre fidèlement l’ambiance de fête qui règne dans cette colonie de vacances qui bénéficie à 50 enfants de la ville sainte.

Les enfants d’Al-Qods passent d’agréables moments dans la ville du Détroit, dans un climat empreint de convivialité et de partage. Et ils n'hésitent pas à exprimer leur joie et leur soif de découvrir les traditions et la culture marocaines.

Les participants maqdessis ont chanté les hymnes nationaux palestinien et marocain et ont interprété la célèbre chanson «Nidae Al Hassan». Ils ont également fait découvrir à leurs camarades marocains la danse emblématique de la Palestine, «la Debka».

Organisé par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, ce programme permettra aux enfants maqdessis de découvrir l’histoire du Maroc, sa civilisation, la beauté et la diversité de ses paysages et son essor économique.