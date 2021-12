CNRA: CDG prévoyance et les régies autonomes et les sociétés de distribution d’eau signent une convention

Le siège du groupe CDG (Caisse de dépôt et de gestion) à Rabat.

CDG prévoyance et les régies autonomes et les sociétés délégataires de distribution d’eau et d’électricité ont signé une convention portant sur l'adhésion du personnel en activité du secteur de la distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide au produit de rentes immédiates mis en place par la CNRA.

Dans un communiqué diffusé ce lundi 13 décembre 2021, CDG Prévoyance, en charge de la gestion de la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) et du Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR), annonce avoir conclu une convention avec les régies autonomes et les sociétés délégataires de distribution d’eau et d’électricité pour l’adhésion du personnel en activité du secteur de la distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide au produit de rentes immédiates mis en place par la CNRA. Ce produit de rentes immédiates, selon ce même communiqué, vise à servir une rente complémentaire au profit du personnel en activité du secteur de la distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide. Le bilan financier 2020 de la CNRA et du RCAR dévoilé La signature de cette convention vient confirmer la vocation naturelle de la CDG, à travers la branche prévoyance, en tant que tiers de confiance et apporteur de solutions utiles aux problématiques de prévoyance, dont la gestion des retraites et Fonds de solidarité, accompagnant ainsi les stratégies nationales dans le domaine de la prévoyance sociale et répondant aux attentes de ses partenaires, conclut ce même communiqué.

Par Majda Benthami