© Copyright : Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Google a dévoilé cette semaine son palmarès annuel des recherches les plus souvent demandées sur son moteur de recherches. Retour sur les requêtes des Marocains, arrivées en tête cette année.

En 2021, l’intérêt des Marocains, férus de football, demeure intact, le site de streaming «Kooora», est dans le Top 5 des mots les plus recherchés de l’année aux côtés des classiques et très célèbres YouTube et l'application Google traduction.

Crise sanitaire oblige, les sujets en relation avec la pandémie ont été quant à eux, les plus populaires durant l’année 2021. Le pass sanitaire rendu obligatoire en octobre dernier, a fait exploser les compteurs: les termes «liqahcorona» et, en graphie arabe, «تحميل جواز التلقيح», arrivent ainsi en tête du classement des sujets de recherches en net progression ces derniers mois.

Top 5 des recherches les plus fréquentes au maroc en 2021.

© Copyright : DR

Top 5 des recherches en progression au Maroc en 2021

© Copyright : DR

Dans son classement annuel, le moteur de recherche fait également le point sur les tendances de recherches qui ont attirés le plus d'attention à échelle mondiale.

Le terme «Doomscrolling» qui veut littéralement dire «faire défiler son écran jusqu'à la fin des temps», n’a jamais été autant recherché dans le monde qu’en 2021. C’est dire que les internautes s'inquiètent de plus en plus des heures passées sur leur écran sans bouger.

«Le doomscrolling consiste à rester des heures sur les médias sociaux pendant une période de détresse, en prévision de mauvaises nouvelles à venir. Même si le terme existe depuis au moins 2018, il n'avait jamais autant été recherché dans le monde qu'en janvier 2021», explique Google.

Les internautes ne manquent pas d’humour non plus, après les images virales de Bernie Sanders et ses moufles lors de la cérémonie d’investiture, début 2021, du président américain, Joe Biden: les recherches sur les moufles ont été plus nombreuses que jamais auparavant dans le monde, note également le moteur de recherche.

Bernie Sanders durant l'investiture du président américain Joe Biden

© Copyright : DR

Argent, réussite, santé et amour, ces thèmes ont été plus recherchés cette année que jamais auparavant dans le monde... Et c’est le Kazakhstan qui a eu le plus d’intérêt de la part des internautes, fait également savoir Google.