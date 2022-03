Le CHU de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a rréussi sa première autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, plus connue sous le nom d'autogreffe de moelle osseuse.

La première autogreffe de cellules souches hématopoïétiques (qui produit des cellules sanguines), auparavant appelées greffe de moelle osseuse, a été réalisée, récemment, avec succès au Centre hospitalier universitaire de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CHU-TTA), une première dans cette région.

Cette intervention réussie a été réalisée par le service d'hématologie clinique du CHU-TTA dirigé par la Pr Safae Regragui, en collaboration avec une équipe multidisciplinaire composée de médecins, infirmiers et de techniciens des différents services cliniques et biologiques.

S'exprimant lors d'une cérémonie de célébration de cet exploit médical, tenue mardi 15 mars 2022, à la Maison de vie, relevant du Centre d'oncologie de Tanger, le directeur du CHU, le Pr M'hamed Harif, a souligné que cette expérience réussie fait honneur à cet établissement, qui vise à prodiguer des soins de 3e niveau et des services médicaux de qualité aux habitants de la région. Il a déclaré que le personnel médical, infirmier, administratif et technique du CHU a démontré une grande capacité à s'intégrer au système de santé régional et à produire des activités de soins innovantes.

«Cette intervention médicale, qui il y a quelques années paraissait comme un rêve, est aujourd'hui une réalité», a-t-il dit. Il a expliqué que cette réussite était le fruit d'une collaboration étroite entre tous les intervenants (professeurs, infirmiers, techniciens, biologistes, administrateurs...) et leur alignement sur un objectif commun. «Cette expérience est le début d'une belle aventure, qui permettra au CHU de contribuer à une réhabilitation de l'image de la santé publique auprès de la population», a-t-il insisté. Il a ajouté que c'est ce genre d'action qui permet de donner aux citoyens un nouvel espoir dans le système de santé national.

Le Pr M'hamed Harif s'est dit heureux de voir ce type d'activités réussir au niveau du CHU-TTA. Il a relevé que cet exploit a tout le mérite d'être connu et reconnu et contribuera certainement à donner une image juste du personnel médical qui se bat tous les jours, pour développer l'offre de soins au profit des patients.

Dans une déclaration à la MAP, la Pr Safae Regragui, cheffe du service d'hématologie clinique par intérim, a souligné que cette autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, auparavant appelée et encore connue aujourd'hui sous le nom d'autogreffe de moelle osseuse, est la première du genre au niveau de la région. Elle a précisé que cette opération a été réalisée dans une structure établie au Centre d'oncologie de Tanger, où l'équipe soignante a pu assurer toutes les étapes de l'opération depuis le prélèvement des cellules souches jusqu'à leur greffe.

L'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques a été réalisée sur une patiente âgée de 49 ans, atteinte de myélome multiple, qui a été admise à l'hôpital le 20 février et sortie d'aplasie le 8 mars sans aucune complication, a-t-elle fait savoir, notant que l'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions.

La Pr Safae Regragui a précisé que l'objectif de l'autogreffe de cellules souches est de consolider la réponse obtenue avec la chimiothérapie pour essayer de la prolonger le plus longtemps possible. Elle a expliqué que cette technique, qui fait partie de la thérapie cellulaire, constitue un traitement salvateur de plusieurs maladies, notamment les hémopathies malignes.

Le développement de la thérapie cellulaire dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima permettra de sauver et de guérir plusieurs patients, a-t-elle relevé, l'objectif étant de faire de cette thérapie une routine du CHU.

Elle a affirmé que cet évènement est l'occasion de mettre en lumière cet exploit médical et de saluer les efforts déployés par tous les intervenants (service de réanimation, les laboratoires du CHU, le centre régional de transfusion sanguine de Tétouan et le service de radiothérapie) qui ont contribué à la réussite de cette opération. La Pr Safae Regragui a également annoncé qu'une deuxième patiente sera admise la semaine prochaine et que d'autres malades, qui sont sur la liste d'attente, ont déjà passé l'étape pré-greffe.

Le président du Comité de greffe d'organes et de tissus du CHU-TTA, le Pr Abdelhak Khallouk, a également mis en exergue le fait que cette première autogreffe de cellules souches hématopoïétiques au CHU a été faite avec succès, grâce à la coordination étroite entre tous les intervenants. Il a fait remarquer que cette expérience inédite va ouvrir les portes de l'avenir au CHU pour développer l'activité de la greffe au niveau de la région.

Il a ainsi expliqué que le CHU va instaurer dans les mois à venir une activité de greffe qui portera sur la greffe des organes, des tissus et des cellules humaines, précisant que l'administration du Centre s'investit pleinement dans ce projet, qui contribuera à améliorer la qualité de vie des patients de la région.

Cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence notamment de la directrice du Centre d'oncologie de Tanger, la Pr Fatima Zahra El M'rabet, et de professionnels de santé de la région, a été marquée par la présentation d'un exposé par la Pr Safae Regragui sur l'utilisation des cellules souches hématopoïétiques en médecine régénérative et le processus de coordination entre les différents intervenants.