Société

CHU de Tanger: 13 patients touchés par de graves infections oculaires après des injections, une enquête ouverte

المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة

CHU Mohammed VI de Tanger.

Treize patients ont développé de graves complications oculaires après des injections thérapeutiques au service d’ophtalmologie du CHU Mohammed VI de Tanger. Une enquête interne est ouverte et des commissions d’inspection centrales ont été dépêchées sur place.

Par Said Kadry
Le 14/10/2026 à 10h15

Le service de médecine et de chirurgie des yeux du CHU Mohammed VI de Tanger est en état d’alerte. Ses équipes médicales et administratives ont été mobilisées après des complications et des inflammations aiguës chez 13 patients ayant reçu des injections thérapeutiques dans le service. L’établissement a ouvert une enquête interne. Des commissions d’inspection centrales ont été envoyées pour contenir la situation.

Les premiers cas ont été détectés le 9 octobre. Deux patients, injectés la veille, présentaient une inflammation aiguë. Face à ce signal, la direction de l’hôpital a convoqué les 16 patients ayant bénéficié de la même séance de soins. Tous devaient passer un examen clinique rapide et approfondi.

Les examens menés le 10 octobre ont confirmé l’ampleur du problème. Treize patients, dont des femmes et des enfants, souffraient de symptômes inflammatoires aigus et d’une forte rougeur des yeux. Trois patients n’ont développé aucune complication. Le service a hospitalisé les cas touchés. Ils suivent un protocole à base d’antibiotiques spécialisés et font l’objet d’une surveillance clinique continue, 24 heures sur 24.

Plusieurs instances sont entrées en action en parallèle. La direction de l’hôpital, le comité de lutte contre les infections nosocomiales, l’Inspection générale du ministère de la Santé et de la Protection sociale et les cadres de l’Agence marocaine du médicament et des produits de santé coordonnent leurs travaux. Ces équipes mènent un audit sur le terrain. Il porte sur le stockage et l’utilisation des lots de médicaments injectés.

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Les responsables de l’Agence marocaine du médicament et des produits de santé ont prélevé des échantillons des injections utilisées. Le service les administre à ses patients depuis plusieurs mois. Certains malades en avaient déjà reçu plus de cinq. Des analyses de laboratoire, chimiques et biologiques, doivent déterminer la nature des atteintes. Il s’agit de savoir si elles sont «infectieuses» et dues à une contamination extérieure, ou «inflammatoires» et liées à une réaction au médicament. Selon les données disponibles, le lot utilisé reste officiellement valable jusqu’au 30 septembre 2028.

Dans un communiqué officiel, la direction du CHU Mohammed VI de Tanger indique que tous les patients concernés reçoivent les soins adaptés sous la supervision d’une équipe médicale spécialisée. Les familles sont tenues informées de l’évolution de leur état de santé au fur et à mesure. L’établissement s’engage à communiquer les conclusions des investigations techniques dès leur finalisation. Il assure aussi qu’il protégera les données personnelles des patients.

Par Said Kadry
Le 14/10/2026 à 10h15
#CHU#infections oculaires#infections#Enquête

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