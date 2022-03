Abdelmouneim El Abdi, artiste-menuisier, redonne vie aux monuments bleus de la ville, comme les portes et les ruelles, spécifiques à Chefchaouen.

Formé auprès des plus anciens menuisiers de la ville de Chefchaouen, Abdelmouneim El Abdi est devenu sculpteur en bois. Ses miniatures des anciennes portes de sa cité l'ont propulsé aux devants de la scène.

Abdelmouneim El Abdi, la trentaine, passe plusieurs heures par jour dans son petit atelier près de la vallée de Ras El Maa à Chefchaouen. D’une main, il tient une petite scie pour couper du bois, et de l'autre, un pinceau pour peindre les portes bleues de la ville et ses murs bleu indigo ou bleu nila.

Ni la pandémie du Covid-19, ni les mesures préventives en vigueur n'ont découragé notre menuisier Abdelmouneim à poursuivre le travail dans son atelier.

Un atelier, où il redonne donc vie aux monuments bleus de la ville, comme les portes et les ruelles spécifiques à Chefchaouen. L’artisan réalise des copies miniatures en bois des monuments de la ville et de ses maisons anciennes.

Abdelmouneim sculpte minutieusement le bois pour placer tous les détails des anciennes maisons de la ville avec des fenêtres et des portes en bois.

Ces portes, véritables œuvres d’art, qui imitent et rendent hommage à l'architecture de l'ancienne ville de Chefchaouen, racontent l'histoire de la civilisation d'une ville du Nord du Maroc dont les racines remontent à des milliers d'années.

Sa passion et sa persévérance ont porté leurs fruits. Ce menuisier-artiste a participé à plusieurs concours et expositions au Maroc où il a eu l’occasion de dévoiler toute la splendeur de son talent et la valeur de son art.