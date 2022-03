© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Les prix du poisson sont en ce moment en hausse à Casablanca, principalement à cause des mauvaises conditions climatiques en haute mer, comme l'expliquent plusieurs poissonniers au marché de Benjdia, ce jeudi. Reportage.

Au marché de Benjdia, ce jeudi 3 mars 2022, les prix du poisson sont en hausse. Les vendeurs rencontrés sur place et qui ont bien voulu témoigner face caméra pour Le360 font tous le même constat.

«L’offre est faible à cause du mauvais temps et par conséquent, les prix du poisson augmentent», explique ainsi ce poissonnier, l’air inquiet, tout en étant quelque part résigné.

«Cette augmentation des prix depuis le port de Casablanca existe depuis très longtemps. Ce n’est pas un phénomène nouveau. La rareté du poisson due, entre autres, à de mauvaises conditions climatiques, en est la cause principale», souligne cet autre vendeur.

La sardine est le poisson le moins cher que l’on trouve sur le marché. Ce jeudi, son prix se situe entre 13 et 15 dirhams le kilo. «En ce moment, c’est abordable. Le week-end dernier le caisson de poisson coûtait 300 dirhams, et là il coûte entre 150 et 170 dirhams, donc les prix de la sardine sont en train de baisser», confie ce poissonnier.

Vu la hausse des prix de certaines denrées alimentaires au Maroc, le consommateur tend à rogner certaines dépenses et à acheter le poisson le moins cher. «Le poisson est cher, les légumes aussi… Il faut donc dépenser en fonction de son budget. Les calamars sont à 140 dirhams, alors qu’on le prenait à 90 dirhams maximum…», témoigne à son tour un citoyen venu faire son marché chez son ami poissonier qui lui fait de bons prix.

«Le poisson est rare en ce moment. Certains poissons sont tellement chers qu’on préfère ne pas les acheter au port et ne pas les proposer à nos clients», déclare un autre poissonnier.

La sole, les calamars et les crevettes font partie en ce moment des poissons les plus chers, avec des tarifs se situant entre 100 et 140 dirhams. Le merlan se situe dans la zone médiane avec un prix avoisinant les 70 dirhams le kilo.