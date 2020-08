© Copyright : DR

Deux véhicules transportant 13 tonnes de haschisch ont été interceptés simultanément par la police judicaire, dans une zone rurale, située au niveau de la route nationale reliant Médiouna et Tit Mellil, aux alentours de la ville de Casablanca.

Le Service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a procédé jeudi, sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à la saisie de 13 tonnes de drogues de Chira à bord d'un camion de transport de marchandises et d'une voiture utilitaire, ainsi qu'à l'interpellation d'un individu, âgé de 39 ans, faisant l'objet d'un avis de recherches au niveau national pour trafic international de drogue pour son implication présumée dans cet acte criminel.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les deux véhicules ont été interceptés simultanément dans une zone rurale, située au niveau de la route nationale reliant Médiouna et Tit Mellil, aux alentours de la ville de Casablanca.

Les opérations de fouilles effectuées ont permis la saisie de 11 tonnes et 600 kilogrammes de drogue emballés à bord du camion, alors que la même opération s'est soldée par la saisie d'une tonne et 400 kg de drogue à bord de la voiture utilitaire, portant le total des cargaisons saisies à 13 tonnes du haschisch, précise la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête, sous la supervision du parquet compétent, tandis que les opérations de recherches et d'investigations se poursuivent afin d'interpeller toutes les autres auteurs principaux et les complices impliqués dans ces actes criminels, et ce pour identifier tous les liens et extensions nationaux et internationaux éventuels de ce réseau criminel, conclut la DGSN.