Élèves, enseignants et cadres éducatifs non-vaccinés, levez le doigt. Voilà, en quelque sorte, ce que demande le directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat. Abdelmoumen Talib appelle à recenser les cadres pédagogiques et les élèves non-vaccinés.

Une nouvelle opération de vaccination auprès des 12-17 ans dans les écoles de Casablanca sera bientôt organisée, mentionne un courrier récent, émanant du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et du sport et adressée par le directeur de l'AREF de Casablanca-Settat.

«Compte tenu de la forte propagation du Covid-19 à Casablanca et de l’augmentation des contaminations auprès des élèves dans les écoles, j’ai l’honneur de bien vouloir vous demander d’organiser des opérations de vaccination au profit des établissements publics et privés et ceux des missions étrangères», écrit Abdelmoumen Talib, le directeur de cette académie.

En attendant qu'une date et que les modalités de la tenue de cette nouvelle campagne de vaccination soient définies, à l'adresse exclusivement cette fois-ci des élèves de Casablanca, l’AREF de cette région administrative a d'ores et déjà demandé qu'un recensement des vaccinés et des non-vaccinés soit effectué, tant parmi les élèves que les cadres pédagogiques.

Les directeurs des collèges et des lycées de Casablanca-Settat sont donc tenus de livrer trois listes: celle des élèves qui ont déjà reçu leur première et leur deuxième dose, une autre des cadres pédagogiques qui n’ont pas reçu leur troisième dose, enfin une liste pour les élèves et les cadres pédagogiques qui ne sont pas encore vaccinés.

Il faut en effet «mieux cibler tous ceux qui ne sont pas vaccinés et les sensibiliser à la vaccination», précise le directeur de l’AREF de Casablanca-Settat.

La campagne de vaccination des 12-17 ans dans l'ensemble du territoire national a pris fin au début du mois de novembre dernier avec, au total, 2.072.521 élèves qui ont été totalement vaccinés dans 700 centres de vaccination installés dans plusieurs établissements publics du Maroc.

Ce nombre équivaut, au 9 novembre 2021, à un taux de couverture de 71,4% de la cible initiale de 3 millions parmi cette catégorie de la population, qui avait été annoncée au lancement de cette opération, initiée le 31 août 2021.