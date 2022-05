© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360 (capture image vidéo)

Même si elles se sont déroulées a minima, les célébrations du 1er mai sont de retour cette année, après deux ans de suspension en raison de la pandémie. A Casablanca, la Confédération démocratique du travail (CDT) a organisé un rassemblement syndical à cette occasion.

A l'occasion de la célébration de la fête du travail, c'est sous le thème de «la lutte pour une répartition équitable des richesses plutôt que de régler la facture des crises», que le bureau exécutif de la Confédération démocratique du travail (CDT) a organisé ce dimanche 1er mai un rassemblement, place Al-Nasr, à Casablanca.

Interrogé par Le360, le secrétaire général-adjoint de la Confédération démocratique du travail (CDT), Khalid Houir Alami, a souligné que cette centrale syndicale a préféré sortir dans la rue célébrer le 1er mai, même si cette journée intervient en une journée de fin du ramadan, et à la veille de Aïd Al Fitr. Objectif pour ses militants: mettre au clair les points qui figurent dans l’accord gouvernement-patronat-syndicats, tout juste signé hier, samedi 30 avril.

Khalid Houir Alami espère que toutes les parties prenantes, gouvernement et entreprises, vont respecter les dispositions de cet accord et que le climat social saura contribuer à un meilleur engagement.

Abdelkader Omari, membre du bureau exécutif de la CDT a expliqué que ce 1er mai 2022 venait couronner une année de lutte syndicale et était aussi l’occasion pour que chacun puisse relayer ses revendications et discuter des moyens de faire avancer le dialogue.

Le gouvernement, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et les centrales syndicales les plus représentatives ont signé, samedi à Rabat, le procès-verbal d'un accord social et une charte nationale du dialogue social.

Cet accord comporte un ensemble d'engagements mutuels, dont le relèvement du salaire minimum dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des services, de l'ordre de 10% sur deux ans, ainsi que l'unification progressive du salaire minimum légal entre les secteurs de l'industrie, du commerce, des professions libérales et du secteur agricole.

Selon les termes de l'accord conclu, le salaire minimum dans le secteur public sera porté à 3.500 dirhams nets, l'échelle 7 pour les fonctionnaires appartenant aux catégories d'adjoints administratifs et assistants techniques sera supprimée, le quota de promotion dans ce grade sera porté de 33 à 36%, et le montant de l'indemnisation familiale pour les quatrièmes, cinquièmes et sixièmes enfants dans les secteurs public et privé sera augmentée.

Selon cet accord par ailleurs, la condition pour bénéficier de la pension de vieillesse sera réduite de 3.240 jours d'affiliation à 1.320 jours, les assurés ayant atteint l'âge légal de la retraite disposant de moins de 1.320 jours d'affiliation pourront récupérer leurs cotisations salariales et les cotisations de l'employeur, et les assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale se trouvant à la retraite et touchés par la pandémie pourront bénéficier d'une pension de vieillesse, sans que les cas où ils n'auraient pas perçu de salaire ou auraient reçu un salaire incomplet ne soient pris en compte.