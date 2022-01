© Copyright : DR

Kiosque360. La deuxième ligne du busway, dont la mise en service est prévue cette année, devrait être prolongée de 2,5 kilomètres. Cette revue de presse est tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Les première et deuxième lignes des busway ne sont pas même encore lancées à Casablanca que la société de développement local (SDL) Casa Transport se penche déjà sur leur extension. Un appel d'offres vient d'être lancé par cette dernière concernant le prolongement de la deuxième ligne de ce réseau de bus à haut niveau de service. Le marché porte sur plus de 70 millions de dirhams, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mercredi du 12 janvier. Le quotidien précise que le prolongement de cette ligne devrait se faire sur 2,5 kilomètres depuis son terminus initial, près du cimetière Errahma.

Selon des sources de la SDL citées par la publication, les deux premières lignes du busway casablancais devraient entrer en service dès la fin de l’année en cours, tandis que deux autres lignes devront s'ajouter au réseau avant fin 2023. Pour la ligne concernée par ce marché, elle devrait être longue de 12 kilomètres et desservira 22 stations. Elle permettra, selon le journal, de relier le quartier Errahma avec le boulevard Ghandi, en passant par la route provinciale 3014 et par le boulevard Yacoub El Mansour. La particularité de cette ligne est qu’elle devrait disposer d'un point de liaison avec une station de tramway, permettant ainsi une interconnexion entre le réseau des busway et celui du tram.

Pour ce qui est de la première ligne, ajoute le quotidien, elle reliera le quartier Salmia à celui de Lissasfa, en couvrant les boulevards Laimoun, Al Qods ou encore l’avenue Mohammed VI. En tout, elle devrait s’étendre sur plus de 12,5 kilomètres et disposera d’une vingtaine de stations.

Pour concrétiser les projets de ces deux lignes, la SDL Casa Transport a donc lancé une série d'appels d'offres, dont celui évoqué par Al Ahdath Al Maghribia. Concrètement, il concerne les études techniques, les travaux et les missions de contrôle relatifs à l'extension de la deuxième ligne. Il intègre également des volets liés à l'aménagement des alentours du tracé choisi pour cette ligne, ainsi que l'aménagement des routes et autres artères annexes, en plus de l'éclairage public de toute la zone couverte.

Pour rappel, les services du busway devraient profiter à une population estimée à 300.000 personnes qui seront couvertes par les deux premières lignes. Les équipements roulants attendus seront constitués de véhicules pouvant transporter jusqu'à 160 personnes, avec 60 places assises. L'investissement global prévu pour ce mégaprojet est évalué à plus de 1,8 milliard de dirhams et le taux d'avancement des travaux atteint jusque-là est de 87%.