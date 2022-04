© Copyright : DR

L’étau se resserre autour des pharmaciens fantômes. Le ministère de l’Intérieur s’est saisi du dossier de ces officines abandonnées par leurs propriétaires à des proches pour se consacrer à d’autres activités. Elles risquent désormais la fermeture définitive, rapporte Assabah dans son édition du mercredi 13 avril. Le journal s’intéresse particulièrement au cas des pharmaciens qui se sont reconvertis dans la promotion immobilière, dans l’agriculture et l’élevage, ou d’autres activités lucratives au détriment de leurs officines. Ces dernières continuent certes d’opérer, mais leur gestion est confiée aux époux et épouses de ces pharmaciens, voire à d’autres proches. Pour rappel, la réglementation en vigueur impose la présence du pharmacien dans le lieu de commercialisation des médicaments. A défaut, il risque des poursuites légales.



Comme le précise la publication, l’ampleur de plus en plus grandissante de ce phénomène a alerté l’ordre des pharmaciens, qui a saisi le ministère de l’Intérieur pour connaître les chiffres réels des pharmacies concernées par cette tendance. Ces dernières devraient être définitivement scellées, et leurs propriétaires devraient se voir retirer les autorisations de commercialisation de médicaments, en raison de leur infraction au code de la profession.



Selon les premières indiscrétions, c’est principalement dans les grandes villes comme Casablanca que les pharmaciens fantômes sont le plus répandus. Leurs officines sont aujourd’hui confiées à des tiers dont la plupart ne disposent d’aucun diplôme pouvant justifier leur activité. Ceci est d’autant plus problématique que la réglementation est bien claire à ce propos, puisqu'elle impose à tout pharmacien qui doit s’absenter pour une durée donnée de sa pharmacie d’en informer la Direction des médicaments relevant du ministère de la Santé. De même, son absence de son commerce doit être d'une durée raisonnable, durant laquelle un confrère diplômé assurera la gestion de la pharmacie et la vente de médicaments.



D’après Assabah, la chasse à ces pharmaciens fantôme entre dans le cadre de mesures visant à remettre de l’ordre dans ce secteur qui connaît moult dysfonctionnements depuis quelques années. Cette situation fait d’ailleurs craindre le pire pour certaines officines, menacées aujourd’hui de faillite en raison des problèmes que vit la profession. Sur les 12.000 pharmacies opérationnelles au Maroc, plus de 3.500 encourent la faillite.